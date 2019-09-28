85-летний театральный режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на врача скорой помощи

Столичные полицейские разбираются в деталях очередного нападения на врача скорой помощи. По предварительной информации, сегодня утром в один из домов на улице Солянка в центре Москвы вызвали медиков - пожилой мужчина жаловался по телефону на плохое самочувствие. Карета скорой приехала по адресу около 10:30. Врачи поднялись на этаж, вошли в квартиру. Медик попросил пожилого пациента присесть на стул, чтобы измерить давление, но тот вдруг схватил кухонный нож и ударил им человека в халате.

Мужчину скрутили. Вызвали полицию. Оказалось, что 85-летний буян с ножом - известный театральный режиссер, профессор ГИТИС Леонид Хейфец.

- Мы пока уточняем информацию по этому инциденту, - заявляют в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Леонид Хейфец - легенда российского театра. Народный артист Российской Федерации. Кавалер ордена Почета. За свою многолетнюю режиссерскую карьеру он поставил десятки успешных спектаклей в Малом театре, Центральном театре Советской армии. С 1998 года работает в Театре имени Маяковского. Параллельно Леонид Хейфец ведет и педагогическую деятельность. Последние 35 лет он преподает режиссуру в РИТИ, Российском институте театрального искусства (он же ГИТИС). Среди его выпускников разных лет - известные ныне актеры Павел Деревянко, Александр Петров, Артур Смольянинов и многие другие. В нынешнем году Хейфец получил премию «Золотая маска» - за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.