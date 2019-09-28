Режиссер Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище
Народный артист СССР, советский режиссер Марк Захаров будет похоронен на Новодевичьем кладбище. Об этом сообщили в окружении мэтра.
- Марка Анатольевича похоронят на Новодевичьем кладбище. Решение принято, - прокомментировал источник "Интерфаксу". О дате похорон пока не сообщается.
Напомним, ранее директор театра "Ленком" Марк Варшавер сообщил агентству, что Захаров скончался на 86-году жизни после продолжительной болезни.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что администрация «Ленкома» просит похоронить режиссера Марка Захарова на Новодевичьем кладбище. Директор театра готовит письмо к администрации города. Варшавер попросил помощников подготовить такое же письмо, какое готовили в связи со смертью артиста СССР Леонида Броневого (просьба похоронить актера на Новодевичьем кладбище).
Умер Марк Захаров.Любимый режиссер, знаменитый худрук «Ленкома» - Марк Анатольевич Захаров умер в субботу, 28 сентября.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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