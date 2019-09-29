Спартак - Оренбург 29 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 11 тура чемпионата России по футболу РПЛ

Футболисты московского "Спартака" в домашней игре против ФК "Оренбург" попытаются прервать серию неудач в первенстве страны. Последние игры против соперников разного уровня команда Олега Кононова в Премьер-Лиге проводит не слишком удачно. Домашняя встреча с уральцами - шанс исправить положение. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Спартак - Оренбург 29 сентября 2019.

Статистика личных встреч Спартак - Оренбург 29 сентября 2019

4 раза команды играли между собой. 3 матча выиграл "Спартак", 1 поединок - "Оренбург". И это было 26 мая 2019 года в последнем туре прошлого сезона. Оренбуржцы тогда победили "красно-белых" дома со счетом 2:0, перекрыв им путь к чистому выходу в основной раунд Лиги Европы.

Прогнозы букмекеров на матч Спартак - Оренбург 29 сентября 2019

Больше шансов на победу у московского "Спартака".

Прогноз на матч Спартак - Оренбург 29 сентября 2019

"Спартак" - фаворит поединка. И он должен победить в матче.

Время начала матча Спартак - Оренбург 29 сентября 2019

Матч Спартак - Оренбург 29 сентября 2019 года в 19:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Спартак - Оренбург 29 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Спартак - Оренбург можно посмотреть 29 сентября и начнется в 16:30 по московскому времени на Матч Премьер.

Трансляция матча Спартак - Оренбург 29 сентября 2019

Трансляция матча Спартак - Оренбург 29 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч Премьер с 16:30 по московскому времени.