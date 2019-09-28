2019-09-28T20:11:39+03:00
Спорт

Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019: прямая онлайн-трансляция матча 7 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига

Футбол, матч Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019. Прямая онлайн-трансляция состоится 28 сентября 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч 7 тура чемпионата Испании по футболу Ла Лига
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне.Фото: REUTERS
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В Испании - день мадридского дерби. "Атлетико" принимает на своем поле "Реал", который переживает не лучшие времена даже под началом Зинедина Зидана. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019.

Статистика личных встреч Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019

164 раза играли между собой "Реал" и "Атлетико". 87 матчей выиграл "Реал", 39 - "Атлетико", 38 раз поединки завершались вничью.

Прогнозы букмекеров на матч Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019

Чуть больший перевес по шансам на победу в этой игре у мадридского "Атлетико".

Прогноз на матч Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019

"Атлетико" - фаворит поединка.

Время начала матча Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019

Матч Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019

Прямую видеотрансляцию матча Атлетико - Реал Мадрид можно посмотреть 28 сентября и начнется в 22:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019

Трансляция матча Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 22:00 по московскому времени.

Атлетико - Реал Мадрид 28 сентября 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

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