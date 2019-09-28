«Место притяжения горожан и туристов»: Глава Минстроя РФ Владимир Якушев открыл реконструированную набережную в Верхней Туре

В Верхней Туре Свердловской области появилась новая прогулочная зона: 28 сентября здесь после масштабной реконструкции открыли набережную городского пруда. Когда-то на этом месте был пустырь, заросший травой и кустарником. Сегодня он превратился в красивое и комфортное многофункциональное пространство с променадом, коваными металлическими ограждениями, газонами и арт-объектами. На праздник в честь открытия пришли сотни горожан, и взрослые, и дети.

Во время торжественной церемонии открытия министр строительства и ЖКХ РФ Владимир Якушев назвал обновленную набережную «местом притяжения горожан и туристов». Глава Минстроя отметил, что в Свердловской области успешно реализуется проект «Формирование комфортной городской среды». Реконструкция набережной была проведена благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». Из бюджетов разных уровней и внебюджетных фондов на ее строительство было потрачено более 104 млн. рублей. Почти треть этих средств составил грант, который город получил за победу во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений – это более 30 млн. рублей.

30 миллионов рублей на реконструкцию набережной город получил в качестве гранта за победу во Всероссийском конкурсе проектов благоустройства среди малых городов и исторических поселений. ». Фото: пресс-служба Минстроя

- Конкурс лучших проектов благоустройства малых городов и исторических поселений, который начался в 2018 году по инициативе нашего президента, воодушевил людей на преобразование городов, пробудил их творческую инициативу, - подчеркнул Владимир Якушев. - Вам есть чем гордится: проект, который вы все вместе придумали, защитили и с которым победили на всероссийском конкурсе, успешно реализован. Не сомневаюсь, набережная Верхней Туры станет не только местом притяжения горожан и туристов, но и точкой роста городской экономики.

Открытие набережной стало праздником для всех горожан. Фото: пресс-служба Минстроя

Над проектом благоустройства городские власти работали вместе с жителями: по словам главы Верхней Туры Ивана Веснина, были учтены все пожелания горожан. Профессиональной разработкой проекта занимались студенты и преподавателей Уральского архитектурно-художественного университета. По желанию горожан на набережной сделали просторную прогулочную зону, оборудовали лодочный пирс, обустроили площадку для праздничных и спортивных мероприятий. В исторической части набережной появились арт-объекты, рассказывающие о прошлом Верхней Туры: «Дерево истории города и завода» и инсталляции первых выпущенных на городском машиностроительном заводе орудий.

- Это наглядное свидетельство совместной работы региональных и федеральных властей по выполнению поставленных Президентом России Владимиром Владимировичем Путиным задач по благоустройству городов и повышению уровня жизни россиян. Уверен, что набережная будет долго служить и радовать горожан, привлекая в город туристов, - отметил и.о. губернатора Свердловской области Алексей Орлов.

Набережная в Верхней Туре была реконструирована в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Фото: пресс-служба Минстроя

Благоустройство Верхней Туры в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» началось в 2017 году. За два года в городе многое изменилось. В прошлом году здесь открыли Парк молодоженов с цветниками, аллеями и живописными местами для фотографирования.

Всего в городах и поселках Свердловской области за два года реализации нацпроекта были благоустроены 72 общественные территории и более 200 дворов. В этом году реконструция изменит еще 56 общественных территорий, а также около 70 дворов. На благоустройство будет потрачено свыше 2 млрд. рублей, из них 1,7 миллиарда выделяются из федерального бюджета.