Викторию Боню подвело слишком узкое платье

В конце лета Виктория Боня с дочерью Анджелиной Летицией, которую телеведущая родила от ирландского миллионера Алекса Смерфита, переехала в Лондон. Модель поселилась в одном из самых дорогих районов британской столицы, заявив, что устала от Монако, где жила с 2013 года.

Но на днях Виктория Боня вернулась на Лазурное побережье. Цели своей поездки в Монте-Карло модель не озвучила. Зато поделилась ярким видео.

39-летняя телеведущая устроила показ мод прямо перед посетителями кафе на улице. Виктория дефилировала в ярко-красном платье с открытой спиной. Боня дополнила гламурный образ бежевыми лакированными лодочками на шпильке и сумочкой на цепочке в тон платью.

victoriabonya Вчера буквально завалили вопросами про это платье

Правда, последнее Вику и подвело. Наряд оказался настолько узким, что собирался в складки на спине, животе и по бокам.

Хейтеры не могли упустить случай, чтобы не уколоть Боню. "Похудеть бы не мешало под такое платье", "Плоская попа, нет талии. Такие модели только подчеркивают ваши недостатки фигуры, и вы об этом наверняка прекрасно знаете", "Облегающее тебе не очень. Складок много", "Платье маловато, слишком натянулось!", "Куда делась ваша талия?", "Толстовата!", "Платье подчеркивает все нюансы ненужные... Животик и галифе", "Очень опасное платье, видны даже те недостатки фигуры, которых нет", - пишут сетевые активисты.

При этом многие недоумевали, зачем Виктории понадобилось изображать супермодель перед посетителями кафе на улице. На что знаменитость парировала: "Монте-Карло размером с футбольное поле, там везде люди, пустырей нет".