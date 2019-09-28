2019-09-28T23:52:54+03:00
Спорт

Перед поездкой в Москву на матч с "Локомотивом" футболисты "Атлетико" сыграли вничью 0:0 с "Реалом"

Команда Зидана минимум сутки теперь будет лидером чемпионата Испании
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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"Атлетико" сыграл с мадридским "Реалом"."Атлетико" сыграл с мадридским "Реалом".Фото: REUTERS
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За несколько дней до матча в Лиге Чемпионов против московского "Локомотива" футболисты мадридского "Атлетико" сыграли в дерби против "Реала". Это был центральный матч 7 тура чемпионата Испании в Ла Лиге. Времена в Испании уже совсем другие. "Реал" - второй в таблице перед игрой, первый матч в Лиге Чемпионов проиграл 0:3 в Париже "ПСЖ", "Атлетико" - пятый, в лидерах - сама "Гранада"!

Перед началом поединка букмекеры фаворитом встречи называли мадридский "Атлетико". И в целом по ходу матча прогнозы оправдывались - больше шансов на успех было у команды Диего Симеоне. Однако же больше ударов было у "Реала", как и владения мячом. Но атаки "матрасников" были грозны - то Жоау Феликс выстрелит, то кто-то еще. Но всегда у хозяев поля был надежен на последнем рубеже словенский вратарь Ян Облак.

В итоге матч "Атлетико" - "Реал Мадрид" завершился вничью 0:0. Матч был довольно упорным - всего 3 удара в створ ворот у гостей против одного у хозяев.

"Реал" останется минимум на сутки лидером с 15 очками, а вот команда Симеоне - четвертая, у нее 14 очков. А это, к слову, на балл больше, чем у "Барселоны".

В следующем туре "Реал" 5 октября сыграет дома против "Гранады". А вот спустя сутки "Атлетико" сыграет в гостях против "Вальядолида".

Но в середине недели "Реал" и "Атлетико" ждут матчи в Лиге Чемпионов. Команда Диего Симеоне приедет в Москву на игру с "Локомотивом", которая пройдет 1 октября. А в этот же день, но на пару часов пораньше, "Реал" Зинедина Зидана сыграет против "Брюгге" на своем поле.

ИСТОЧНИК KP.RU

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