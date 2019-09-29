2019-09-29T00:22:28+03:00
Спорт

Американский бегун на чемпионате мира отпраздновал серебряную медаль с флагом Эстонии

Джастин Гэтлин вспомнил, что тренировался там 8 лет назад
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Джастин Гэтлин - вице-чемпион мира в беге на 100 метров.Джастин Гэтлин - вице-чемпион мира в беге на 100 метров.Фото: REUTERS
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На чемпионате мира по легкой атлетике в субботу, 28 сентября, были разыграны медали в беге на 100 метров у мужчин. И победу здесь одержал американец Кристиан Коулмэн. Вторым стал скандально известный Джастин Гэтлин. И после своего "серебряного финиша" он весьма необычно и оригинально отметил медаль ЧМ-2019, который проходит в Дохе.

Все дело в том, что Гэтлин после финиша взял флаг Эстонии, которым радостно размахивал после того, как пробежал 100 метров за 9,89 секунды. Он салютовал болельщику с эстонским флагом, после чего взял его себе как сувенир. Почему же?

- В 2011 году я тренировался в Эстонии... Я не знал, куда мне пойти, где тренироваться, и Эстония меня приняла, - слова Гэтлина в своем Твиттере приводит журналист Джеймс Эллингворт.

Отметим, что именно в Эстонии Джастин Гэтлин летом 2010 года выиграл свой первый старт после того, как отбыл 4-летнюю дисквалификацию за употребление допинга. Правда, тогда он показал довольно скромный результат - 10,34 секунды. И занял второе место на том турнире.

ИСТОЧНИК KP.RU

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