В усадьбе в Вологодской области можно попасть в свечную мастерскую 18 века

Посетить усадьбу XVIII века, оказаться среди настоящих дворян и ремесленников, увидеть старинные мастерские и даже попробовать свои силы в древнем искусстве можно неподалеку от Вологды. Интерактивная экспозиция «Свечная мастерская» открылась на базе старинной усадьбы Спасское-Куркино в Вологодской области.

Этот проект направлен на развитие интереса у молодежи к изучению истории, духовных и культурных ценностей Отечества. Посетители музея с самого начала попадают не в скучное учреждение, а настоящую свечную мастерскую XVIII-XIX веков. Уже у входа группу встречают экскурсоводы, переодетые в дворянина и мастера свечного дела, а рассказ ведется от первого лица.

Гостям предлагают познакомиться с усадьбой, рассказывают о жизнь высшего сословия. А после приглашают на мастер-класс по изготовлению свечей. Помещение полностью воссоздает обстановку старинной мастерской - грубые рубленые столы и лавки, этажерки, коллекция подсвечников и канделябров.

— Мы хотели погрузить участников в историческую атмосферу работы и быта наших предков, где каждый может ощутить себя неотъемлемой частью своей культуры, истории, традиции, веры своего народа, — рассказывают авторы проекта, которым выступает Архиерейское подворье храма Святителя Николая на Глинках города Вологды.

В усадьбе открылся интерактивный музей, посвященный свечному делу. Фото: vk.com/kurkino_estate

На средства президентского гранта организаторам проекта удалось отреставрировать часть усадьбы, а также облагородить территорию, провести субботники и подготовить помещение для посетителей.

Кроме того в честь открытия интерактивного музея мастер свечного дела Сергей Маузер подарил для экспозиции мастерской старинную свечную форму. Благодаря этому посетители получили возможность самостоятельно изготавливать свечи на мастер-классах. Получившиеся изделия гости могут забрать с собой на память.

Авторы проекта озабочены тем, что среди современной молодежи существует множество стереотипов, которые мешают верно понимать основы православной культуры. Кроме того традиционные учебные программы не способны полностью вовлечь учеников и донести важность исторических и культурных традиций.

Музей же предназначен для того, чтобы дополнить школьную программу, заинтересовать детей, подростков и студентов, помочь им погрузиться в атмосферу быта прошлых времен и лучше познакомиться с историей, культурой и верой своего народа. Организаторы считают, что современный интерактивный формат поможет посетителям лучше воспринимать и усваивать информацию, кроме того, он больше запомнится людям, чем, к примеру, лекции на ту же тему. Также авторы рассчитывают, что у посетителей зародится интерес к дальнейшему самостоятельному изучению традиций и культурных особенностей.

Саму усадьбу сейчас также восстанавливают энтузиасты при помощи полученного президентского гранта Фото: vk.com/kurkino_estate

«Свечная мастерская» — программа о вечных ценностях и человеческих качествах в православной традиции — таких, как служение своему делу, ответственность, вера, стремление к истине, любовь к людям, любовь к своему Отечеству. Суть их сложно передать словами, поэтому эта экспозиция в первую очередь о людях, простых мастерах и знатных дворянах, воплотивших в себе лучшие, преемственные в нашей тысячелетней истории, духовные качества», — отмечают авторы проекта.