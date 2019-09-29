Сергей Лавров: Мне мама говорила, что читать чужие письма неприлично!

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал пресс-конференцию по итогам работы на 74-й сессии Генассамблеи ООН, ознаменовавшейся скандалом из-за невыдачи части российской делегации американских виз. Приводим самые интересные фрагменты:

ТРАМП И ПОМПЕО НИ ПРИ ЧЕМ

- У меня нет ни малейшего сомнения в том, что ни президент Трамп, ни госсекретарь Помпео не имеют к этому никакого отношения - это мне подтвердил Майк Помпео. Но если это так, то возникает вопрос, как же там принимаются решения, которые напрямую связаны с выполнением обязательств Вашингтона по обеспечению нормального функционирования штаб-квартиры ООН. Когда происходят подобные эксцессы, то исполнители, которые их допускают, видимо, принимают решения, трактуя по своему разумению общую атмосферу в отношениях. Но уж эта-то атмосфера, конечно, создается американским политическим классом. Ежедневно, чуть ли не ежечасно, - то новые санкции, то обвинения России во все новых смертных грехах. Нэнси Пелоси (спикер Палаты представителей Конгресса. - Ред.) сказала, что за тем инцидентом, который сейчас раздувают вокруг телефонного разговора президентов Трампа и Зеленского, стоит Россия, что она это подстроила. Ну, паранойя, по-моему, очевидная для всех. Но когда серьезные политики, а вслед за ними и претендующие на серьезность СМИ все это разгоняют по всему миру, чиновник, которому надо ответить на запрос о выдаче визы, подумает: «Да ну ее! Лучше я как-то перестрахуюсь». Поэтому здесь нужно анализировать все в комплексе и стремиться нормализовать общую атмосферу.

БЕЗ ОТВЕТА НЕ ОСТАВИМ

- Конечно, мы не можем оставлять это просто без ответа. И мы обязательно будем учитывать эту ситуацию в следующий раз, когда в Нью-Йорке или где-то еще на территории США будут проходить международные мероприятия. Мы будем перепроверять десять раз, насколько чиновники, которые выдают визы, имеют инструкции от руководства, в данном случае Госдепартамента. Мы никогда не хотим действовать око за око, зуб за зуб, но оставлять без ответа то, что натворила администрация Обамы, когда просто захватила по-бандитски, по-рейдерски нашу дипломатическую собственность на территории США, мы не могли, мы поступили так же с частью американской собственности. Но в стране, где в конституции и во многих законах написано, что частная собственность священна, заниматься такого рода захватом - недостойно.

О ВОЗМОЖНОЙ ПУБЛИКАЦИИ РАЗГОВОРОВ ПРЕЗИДЕНТОВ РОССИИ И США

- Меня мама воспитывала в том духе, что читать чужие письма - это неприлично. Я все-таки привык из этого исходить. Тем более письма людей, которых их народы избрали на ведущие посты. Есть традиции, есть приличия, в том числе дипломатические, которые предполагают определенный уровень конфиденциальности, которые предполагают согласованность этих вопросов. Существует дипломатическая практика. И выносить любой вопрос на публичное растерзание, громким и надрывным голосом заявлять о том, что если та или иная администрация не покажет какую-то записку - своим ли родственникам, партнерам, то тогда эту администрацию будут разносить в клочья - разве это демократия?

О ШТРАФАХ ЗА КУРЕНИЕ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ В ООН

- Я штрафы никогда не платил, это все сказки и какие-то легенды рождаются уже. Мы руководствуемся всеми решениями, которые принимает Генассамблея о правилах поведения в различных частях штаб-квартиры ООН. Неукоснительно.

БУТА И БУТИНУ НЕ ЗАБЫВАЮТ

- За несколько дней до вашей поездки в Нью-Йорк США позволили супруге и дочери Виктора Бута приехать в эту страну. Удалось ли вам обсудить с американскими и кувейтскими коллегами (в Кувейте ведь есть еще Мария Лазарева) судьбы россиян, страдающих по разным поводам? - спросил министра собкор «КП» в США Алексей Осипов.

- Вопросы по Виктору Буту мы ставим каждый раз при контакте с американской стороной. Я упоминал о длинном перечне раздражителей и проблем в наших отношениях, которые американцам регулярно передаются. И судьба Виктора Бута, равно как и Константина Ярошенко, и Марии Бутиной, и других наших граждан, которые были похищены либо обманом, либо в грубейшее нарушение законов тех стран, где их схватили, нас интересует в качестве приоритета. Я напомнил Майку Помпео об этих наших озабоченностях. Это хорошо, что разрешили приехать жене и дочери Бута. Это все-таки человечный акт. Мы будем добиваться того, чтобы справедливость восторжествовала.

Делом Лазаревой я занимался, когда недавно был в Кувейте. Нас заверяют, что плотно занимаются этим вопросом. Для нас вопрос ясен, и надо срочно его решить, как нам, собственно, и обещали наши кувейтские друзья. В этом деле нам помогают коллеги из Великобритании и США. Надеюсь, что такой мощный, коллективный сигнал даст результат.