2019-09-29T13:22:51+03:00
Спорт

«Уберите все стулья со стадиона»: Мамаев заключил контракт с «Ростовом»

Павел, как и его товарищ, сможет выйти на поле только после зимней паузы
Евгений НЕСЫНСергей КИРИЛЛОВ
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Фото: пресс-служба ФК "Ростов"Фото: пресс-служба ФК "Ростов"
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Главной новостью 11-го тура чемпионата России по футболу стала даже не яркая победа «Локомотива» над «Зенитом», а внезапное появление Павла Мамаева на стадионе в Ростове. Скандально-известный полузащитник смотрел игру «Ростов» - «Динамо» (3:0) из ВИП-ложи. А после финального свистка Мамаев вышел на поле, где главный тренер Валерий Карпин вручил ему желтую футболку с его фамилией. Оказалось, что Павел только что подписал с ростовчанами двухлетний контракт, с возможностью продлить еще на один сезон, и уже со следующей недели вольется в команду.

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Алана Мамаева показала реакцию фанатов "Ростова" на трансфер Павла
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Болельщики по-разному восприняли эту новость.

- Уберите все стулья со стадиона, - пошутил один из ростовчан, намекая на нашумевшую драку. Но ему тут же напомнили, что стулом дрался не он, а его друг Кокорин.

- Удачи Паше! Команда сбитых летчиков набирает обороты, - поддержал другой.

И действительно, Мамаев не первый игрок «Ростова», кто отличался не только на футбольном поле. Еще в 2011 году Алексея Ионова (тогда он был игроком «Зенита») задержали в Санкт-Петербурге пьяным за рулем. Полузащитник ругался на полицейских матом и пугал всех ФСБ

Не лучше послужной список у нынешнего партнера Ионова по «Ростову» Романа Еременко, который в 2016 году был дисквалифицирован на два года за употребление кокаина. И вот теперь им в компанию добавился третий полузащитник Павел Мамаев, освобожденный по УДО. Словом,«Ростов» со всем этим сбродом сейчас напоминает чем-то пиратский корабль, несущийся под парусами к острову сокровищ. И идет очень уверенно — еще в воскресенье утром ростовчане находились в лидерах чемпионата России, набрав с «Локомотивом» и «Зенитом» по 23 очка.

Впрочем, Мамаев, как и Кокорин, сможет выйти на поле только после зимней паузы, в начале марта 2020 года. Зато уже в апреле Мамаев сможет насолить своему бывшему клубу «Краснодар», который отказался от него в самое трудное для него время. 12 апреля «Ростов» примет у себя своего главного южного соседа.

Ну а друг против друга футболиста-драчуны Мамаев и Кокорин сыграют только в последнем туре чемпионата России, когда 17 мая «Ростов» примет у себя «Зенит».

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Павел Мамаев – футболист уровня сборной России. Все, что произошло с ним за последний год, уже в прошлом. Думаю, он за это время многое понял для себя. В «Ростове» он может реанимировать свою карьеру и помочь нам, все будет зависеть от него самого. Вместе с руководством клуба мы общались с Павлом и довольны его настроем. Вижу Павла на любой позиции в центре поля, все покажет время, — сказал главный тренер «Ростова» Валерий Карпин.

Павел Мамаев - игрок ФК "Ростов".#мамаев #павелмамаев #фкростов

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ИСТОЧНИК KP.RU

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