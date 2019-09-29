"Дима, не надо считать, что вы самый умный!": Тина Канделаки вызвала оппозиционера Гудкова на словесную дуэль

Программа "Доживем до понедельника" появилась в эфире радио "КП" в июле 2019 года. Это была настоящая дуэль между Тиной Канделаки и Максимом Шевченко. Трехчасовой заряд драйва, самые актуальные новости, авторский взгляд на них... В общем, "Понедельник" бодрил так, что энергии хватало до самой пятницы.

И вот, наконец, программа выходит из творческого отпуска. Пока без Максима Шевченко. 30 сентября компанию Тине Канделаки составит политик, оппозиционер, бывший депутат Государственной думы Дмитрий Гудков. Этим летом он провел 30 суток за решеткой за "нарушение порядка проведения митинга".

- Из спецприемника в радиоприёмник. Расскажу аудитории радио «Комсомольская правда», которое слушал во время ареста, о политзаключённых, московских протестах и мусорной проблеме, - говорит Дмитрий Гудков.

Перед стартом программы Канделаки и Гудков уже успели обменяться колкостями в интернете.

- Ну кто так ведет программу? Тина, я покажу тебе, как надо доживать до понедельника! - обратился к соведущей Дмитрий.

- Дима, не надо считать себя самым умным! Жду в понедельник на радио «КП»! - парировала Тина.

Настраивайте ваши радиоприемники на волну "КП" 30 сентября в 8 часов утра по мск!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734809" frameborder="0"></iframe> Тина Канделаки вызвала оппозиционера Дмитрия Гудкова на словесную дуэль в эфире радио "КП".

КСТАТИ

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