2019-09-29T15:21:13+03:00
В мире

Политолог про попытку импичмента Трампа: «Его не сместят - это сто процентов!»

Американский президент записал видеообращение
Ася ХОВАНСКАЯ
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45-й президент США Дональд Трамп идет на второй срок45-й президент США Дональд Трамп идет на второй срокФото: REUTERS
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На фоне запустивших процедуру импичмента конгрессменов Дональд Трамп записал видеообращение к нации. 40-секундный ролик опубликован в его Твиттере и уже собрал свыше 4 миллионов просмотров.

- То, что происходит сейчас, - это один огромный обман в истории американской политики. Демократы хотят отобрать ваше оружие, ваше здравоохранение, ваши голоса, вашу свободу, ваших судей. Они хотят забрать все. Мы никогда не позволим этому случиться. Мы боремся за то, чтобы осушить это болото. Это именно то, что я делаю. Все очень просто. Они пытаются остановить меня, потому что я борюсь за вас. И я никогда не дам этому случиться, - обещает идущий на второй срок 45-й президент США.

Трамп записал видеообращение на фоне попытки импичмента.

Напомним, поводом для попытки импичмента стал его якобы крамольный разговор с новоиспеченным президентом Украины Владимиром Зеленским, который на днях обнародовал Белый дом.

КОММЕНТАРИЙ АМЕРИКАНИСТА

Юрий РОГУЛЕВ, директор Фонда изучения США им.Рузвельта в МГУ:

«Его не сместят - это сто процентов!»

- Никакого преступления и нарушения Конституции Трамп не совершал. Это обычный разговор лидеров государств, которые не рассчитывают на его обнародование. В Америке уже вспомнили историю, когда Барак Обама сказал Владимиру Путину при случайно включенном микрофоне, что после выборов у него будут развязаны руки и он сможет придерживаться более гибкого курса в отношении Москвы. И никаких импичментов. Представляете, что бы сейчас за подобное там сотворили с Трампом? Тем не менее, сместить его не удастся - это сто процентов. У демократов нет абсолютного большинства в Палате представителей Конгресса, а уж тем более в Сенате. Чтобы получить две трети голосов, им придется убеждать республиканцев, а те против президента не пойдут. Демократы это тоже понимают и будут использовать попытку импичмента в предвыборной кампании-2020.

Трампу объявили импичмент.

ИСТОЧНИК KP.RU

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