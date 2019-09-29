Президент Шереметьевского профсоюза летного состава опроверг сообщение о забастовке бортпроводников Аэрофлота

Информация о «забастовке» бортпроводников Аэрофлота, которые якобы в массовом порядке уходят на больничный и тем самым саботируют работу, не соответствует действительности, сообщил президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов. По его словам, так называемая акция проходит без выдвижения требований и анонимно. Группа, состоящая всего на из 13 человек, которая призывает таким образом поддержать протест, не получила поддержки среди других сотрудников авиакомпании. По мнению Дельдюжова, это очередной информационный «вброс», и авиакомпания не должна реагировать на него.

Напомним, ранее в соцсетях появились сообщения о так называемой забастовке «Больничный лист»: якобы бортпроводники Аэрофлота массово берут больничные, протестуя против «работодателя». Участники акции требуют увеличить зарплату и изменить отношение к ним со стороны руководства. Информацию из соцсетей подхватили некоторые СМИ.

- Какие требования выставили руководству компании? Нет требований. Они не говорят, что хотят, не говорят, кто они. Может, это не работники вообще, - отметил президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов в интервью телеканалу «360». - Почему работодатель должен реагировать на этот вброс, который из интернета пришел? Какие-то анонимные источники. Работодатель не будет реагировать и правильно сделает.

Сообщая о забастовке, соцсети ссылаются на руководителя Шереметьевского профсоюза бортпроводников Илону Борисову. Женщина настаивает: бортпроводники недовольны тем, как работодатель соблюдает их права. В знак протеста Илона Борисова решила объявить голодовку. По мнению Дельдюжова, такими методами профсоюзы не должны добиваться своих целей.

Компания Аэрофлот уже опровергла информацию о забастовке, отметив, что никаких массовых вспышек заболеваемости среди сотрудников авиаперевозчика не наблюдается, как и большого количества больничных листов. В авиакомпании работают более 8,5 тысяч бортпроводников. На больничный из них ушли всего 13 человек.

- Информация, распространенная в соцсетях, абсолютно не соответствует действительности, - рассказали в Аэрофлоте. - Количество открытых больничных листов в авиакомпании не превышает норму и соответствует среднегодовым показателям. Увеличения количества взятых больничных листов не наблюдается. При этом в последние дни количество закрытых больничных листов превышает число открытых.

В авиакомпании также подчеркнули, что акция бортпроводников никак не сказалась на рабочем графике. Все перелеты выполняются точно по расписанию, экипажи самолетов выходят на рейсы в полном составе.