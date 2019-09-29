2019-09-29T23:51:30+03:00
Спорт

Первый в России Спортивный фестиваль электротранспорта прошел в Подмосковье

Участники ехали наперегонки на электровелосипедах, электросамокатах и на моноколесах
Сергей КИРИЛЛОВ
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В мире проводятся многочисленные чемпионаты с участием электротранспорта. Фото: предоставлено организаторами фестиваляВ мире проводятся многочисленные чемпионаты с участием электротранспорта. Фото: предоставлено организаторами фестиваля
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Соревнования проводились сразу в трех категориях: на электровелосипедах (15 км), электросамокатах (10 км) и на моноколесе (5 км). Плюс состоялась гонка «Вызов» на 6 км, в которой мастер спорта по велоспорту Сергей Лазутин на обычном велосипеде противостоял любителям на электровелосипедах. Все гонки проводились на пересеченной местности с перепадом высот 30 м.

Организатором выступило Российское общество развития электровелосипедного и электромоторного спорта, которое собирается подобные спортивные старты сделать регулярными. К примеру, в мае 2020 года планируется первая большая гонка на электровелосипедах.

В мае 2020 года планируется первая большая гонка на электровелосипедах. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

В мае 2020 года планируется первая большая гонка на электровелосипедах. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

- Популярность е-байков в мире за последние годы выросла многократно. В мире проводятся многочисленные чемпионаты с их участием. В России тенденция та же – за последний год продажи электровелосипедов выросли более чем вдвое и продолжают расти, - сказал один из соорганизаторов фестиваля, французский мотогонщик Арно Жакар.

Поддержали новую тенденцию и известные велогонщики прошлого.

Популярность е-байков в мире за последние годы выросла многократно. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

Популярность е-байков в мире за последние годы выросла многократно. Фото: предоставлено организаторами фестиваля

- Я считаю, что рост популярности электровелосипедов будет способствовать развитию велоспорта в целом, сказал олимпийский чемпион 1980 года в шоссейной командной гонке Анатолий Яркин. - Ведь как бы то ни было, электровелосипед – это обычный велосипед, только с «электропомощником», который облегчает езду только частично. А основное время всё равно надо крутить педали. Новинка привлекает в велоспорт новых людей, многие из которых станут его верными поклонниками. И это просто замечательно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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