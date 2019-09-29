Для приема на работу потребуется новый документ

Всем известно: при приеме на работу помимо паспорта, диплома и трудовой книжки, требуется еще и пластиковая карточка СНИЛС. Она салатового цвета, с надписью «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования». Вообще-то саму карточку требуют далеко не везде, главное — сообщить ее номер. По нему предприятие делает отчисления на работника в Пенсионный фонд, а в зависимости от накопленного за всю трудовую жизнь человеку высчитывается пенсия.

Так вот, с 29 сентября теперь уже официально карточку предъявлять не обязательно. Ее заменит электронная информация, хранящаяся в личном кабинете на сайте ПФР или на сайте госуслуг. Возникает вопрос: а с чем человеку приходить устраиваться, что давать в руки кадровику?

- Для этого нужно обратиться в МФЦ или отделение Пенсионного фонда, - пояснили корреспонденту «КП» на портале госуслуг. - Там вам выдадут документ на странице формата А4 (обычный машинописный лист), где будет указан номер СНИЛС, ваши фамилия, имя и отчество, дата и место рождения и пол — то есть та же информация, что и на пластиковой карточке.

Документ заверяется подписью работника пенсионного фонда.

Для того, чтобы появился электронный вариант СНИЛС, можно обратиться не только в МФЦ или ПФР, но и подав по интернету обращение в «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Виртуальный документ заверяется защищенной электронная подписью работника ПФР.

Пластиковые карточки не отменяются, но их выдачу уже прекратили.