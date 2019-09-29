2019-09-29T16:44:03+03:00
Экономика

Для приема на работу потребуется новый документ

На смену пластиковой карточке СНИЛС пришло электронное свидетельство
Владимир НИКОЛАЕВ
Поделиться:
В России отменили бумажный СНИЛС. Фото: Артем Геодакян/ТАССВ России отменили бумажный СНИЛС. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Изменить размер текста:

Всем известно: при приеме на работу помимо паспорта, диплома и трудовой книжки, требуется еще и пластиковая карточка СНИЛС. Она салатового цвета, с надписью «Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования». Вообще-то саму карточку требуют далеко не везде, главное — сообщить ее номер. По нему предприятие делает отчисления на работника в Пенсионный фонд, а в зависимости от накопленного за всю трудовую жизнь человеку высчитывается пенсия.

Так вот, с 29 сентября теперь уже официально карточку предъявлять не обязательно. Ее заменит электронная информация, хранящаяся в личном кабинете на сайте ПФР или на сайте госуслуг. Возникает вопрос: а с чем человеку приходить устраиваться, что давать в руки кадровику?

- Для этого нужно обратиться в МФЦ или отделение Пенсионного фонда, - пояснили корреспонденту «КП» на портале госуслуг. - Там вам выдадут документ на странице формата А4 (обычный машинописный лист), где будет указан номер СНИЛС, ваши фамилия, имя и отчество, дата и место рождения и пол — то есть та же информация, что и на пластиковой карточке.

Документ заверяется подписью работника пенсионного фонда.

Для того, чтобы появился электронный вариант СНИЛС, можно обратиться не только в МФЦ или ПФР, но и подав по интернету обращение в «Единый портал государственных и муниципальных услуг». Виртуальный документ заверяется защищенной электронная подписью работника ПФР.

Пластиковые карточки не отменяются, но их выдачу уже прекратили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
"Фразы", которыми изъясняются все антиукраинские гниды" : Ницой закатила скандал из-за русскоязычного таксиста
МВД: В митинге на проспекте Сахарова участвуют около 20 тысяч человек
Захарова: Публикация стенограммы разговоров Трампа с Зеленским показала, что вести переговоры с США опасно
В Тегеране озвучили условия для выполнения обязательств по ядерной сделке
Медики назвали полезные для сердца продукты
Самолет ВМС США провел разведку вдоль Черноморского побережья РФ
В Сирии требуют вывода войск Турции и США
Для переписи населения в 2020 году Росстат использует данные мобильных операторов
Два человека погибли на американских горках в Мексике
Британские оппозиционеры готовят импичмент Борису Джонсону
В России молодежь готова урезать расходы ради путешествий
Алана Мамаева опубликовала реакцию фанатов «Ростова» на Павла Мамаева
В Москва-реке утонул автомобиль с двумя людьми в салоне
Украина восстановит пассажирское сообщение на границе с Крымом
Украинцы создали петицию с требованием опубликовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным
Иран требует с США 50 миллиардов долларов в качестве компенсации за санкции
Фёдор Смолов назвал «Зенит» «судейским»