В Калуге открылась фабрика «Мануфактуры Bosco»

Современной высокотехнологичной комплекс будет выпускать более 3,5 млн. трикотажных изделий в год.

- Это не только крупнейшее в своей отрасли предприятие в России, но и наиболее оснащенное, современное, построенное с учетом всех последних достижений науки, - сказал «КП» главный энергетик фабрики Юрий Степанов. - Построили его за год. Предприятие только начало работу, к концу года выйдем на планируемые объемы.

На фабрике создано более 900 рабочих мест, средняя зарплата - 52 тыс. руб. при том, что по региону этот показатель на 7 тыс. руб. меньше. Состав молодежный, средний возраст сотрудников - 32 года.

На фабрике будут шить одежду известных брендов в люксовом, премиальном и среднем сегментах — так что модные вещицы станут доступнее. Здесь же, в экспериментальном цехе, будут разрабатывать и производить экипировку для спортивных сборных и волонтеров, работающих на крупных соревнованиях. Фабрика также готова выпускать форму для детских лагерей, например, для «Артека», поступили уже и заказы для театральных постановок.

Современное предприятие должно обеспечить сотрудникам возможность не только поработать, но и отдохнуть. Есть здесь хорошая библиотека, столовая, просторный актовый зал, фонтан, зимний сад, детская площадка. А каждая швея сможет оторваться от работы и сделать гидромассаж для рук.

Площадь фабрики превышает 16 тыс. кв. м. Она стало частью индустриального парка «Калуга-Юг», в котором работают предприятия различных отраслей.