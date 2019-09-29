2019-09-29T18:45:59+03:00
Звезды

У Сергея Лазарева родилась дочь: девочку зовут Анна

Певец признался, что второй ребенок у него родился год назад
Инна ФЕДОТОВА
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Имя матери своих детей Сергей Лазарев скрываетИмя матери своих детей Сергей Лазарев скрываетФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня в 21 час во второй части программы «Секрет на миллион» 36-летний Сергей Лазарев сделает признание: год назад у него родилась дочь. Девочку музыкант назвал Анной, она уже делает первые шаги и быстро ползает. Сергей заботиться о малышке, как о маленькой принцессе. Лазарев абсолютно счастлив, он наряжает Анечку в красивые платья и скупает ей подарки в розовом цвете. Старший ребенок артиста сын Никита был рад сестренке и любит играть с малышкой.

Для многих поклонников Сергей Лазарева станет шоком признание артиста. Но ведущая Лера Кудрявцева все знала!

«Сколько всего у тебя детей?» - обратилась к давнему другу Лера.

Сергей Лазарев - папа двоих детей. Фото: кадр программы "Секрет на миллион"

Сергей Лазарев - папа двоих детей. Фото: кадр программы "Секрет на миллион"

«Никита не единственной мой ребенок я всегда хотел большую семью…» - ответил Лазарев.

Кстати, в передаче музыкант рассказал, что много мифов о его огромных заработках. К примеру, дом, в котором он живет с детьми, музыкант купил в ипотеку.

Ну а имя матери своих детей Сергей Лазарев скрывает. Сын Никита родился в 2014 году а дочь Анна в 2018-м. Возможно, когда-нибудь певец раскроет и этот «секрет на миллион».

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На каждой крупной музыкальной премии случаются какие-то сенсации. Вчера на одном из таких мероприятий все говорили по поводу того, что Тимати станет отцом во второй раз. А уже после завершения мероприятия Сеть «взбудоражило» еще одно пополнение в семье. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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