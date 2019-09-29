Появились фото вышедшего из комы и парализованного актера Алексея Янина

Мама вышедшего из комы Алексея Янина рассказала о реабилитации сына и поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер передвигается в инвалидном кресле.

Четыре года назад назад Алексей Янин, известный по ролям в сериалах "Клуб" и "Дочки-матери" перенес инсульт, после которого оказался парализован. Молодой человек впал в кому. Однако врачам удалось стабилизировать его состояние. Актер пришел в себя спустя полгода.

В результате болезни мозг артиста был сильно поврежден. Врачи не давали прогнозов, но родные Янина не переставали бороться за его жизнь. Реабилитация актера продолжается по сей день. Все это время рядом с ним находятся его родные и близкие. Не забывают Алексея друзья и коллеги по театру и съемкам в кино.

Мама актера Ольга Янина поблагодарила всех за помощь.

Мама молодого человека Ольга Янина поблагодарила всех за помощь. Она отметила, что в состоянии сына наметился прогресс. Так, Алексей уже стоит без поддержки посторонних, у него заработала левая нога и начинает двигаться левая рука, при том что ранее он был полностью парализованным.

Женщина настроена оптимистично. По ее словам, сын проявляет большую волю к жизни и делает все, что от него зависит, чтобы восстановиться. "Леше нелегко. Мы то идем вперед, то откатываемся назад. И все равно мы идем к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить. У него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления", - поделилась она в соцсети.

Врачи не давали прогнозов, но родные Янина не переставали бороться за его жизнь.

Этой осенью, кстати, сын Алексея Янина - Андрей пошел в первый класс. Жена актера Дарья оплачивает сиделку и лекарств для мужа.