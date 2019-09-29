2019-09-29T23:53:50+03:00
Звезды

Появились фото вышедшего из комы и парализованного актера Алексея Янина

Мама рассказала о жизни звезды сериалов "Клуб" и "Дочки-матери"
Ольга ЛИБГАРДТ
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Стало известно деталях о реабилитации актера Алексея Янина.Стало известно деталях о реабилитации актера Алексея Янина.
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Мама вышедшего из комы Алексея Янина рассказала о реабилитации сына и поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер передвигается в инвалидном кресле.

Четыре года назад назад Алексей Янин, известный по ролям в сериалах "Клуб" и "Дочки-матери" перенес инсульт, после которого оказался парализован. Молодой человек впал в кому. Однако врачам удалось стабилизировать его состояние. Актер пришел в себя спустя полгода.

В результате болезни мозг артиста был сильно поврежден. Врачи не давали прогнозов, но родные Янина не переставали бороться за его жизнь. Реабилитация актера продолжается по сей день. Все это время рядом с ним находятся его родные и близкие. Не забывают Алексея друзья и коллеги по театру и съемкам в кино.

Мама актера Ольга Янина поблагодарила всех за помощь.

Мама актера Ольга Янина поблагодарила всех за помощь.

Мама молодого человека Ольга Янина поблагодарила всех за помощь. Она отметила, что в состоянии сына наметился прогресс. Так, Алексей уже стоит без поддержки посторонних, у него заработала левая нога и начинает двигаться левая рука, при том что ранее он был полностью парализованным.

Женщина настроена оптимистично. По ее словам, сын проявляет большую волю к жизни и делает все, что от него зависит, чтобы восстановиться. "Леше нелегко. Мы то идем вперед, то откатываемся назад. И все равно мы идем к тому, чтобы начать ходить, хорошо и свободно говорить. У него есть желание жить и работать, чтобы добиться восстановления", - поделилась она в соцсети.

Врачи не давали прогнозов, но родные Янина не переставали бороться за его жизнь.

Врачи не давали прогнозов, но родные Янина не переставали бороться за его жизнь.

Этой осенью, кстати, сын Алексея Янина - Андрей пошел в первый класс. Жена актера Дарья оплачивает сиделку и лекарств для мужа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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