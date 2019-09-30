2019-09-29T23:34:38+03:00
Телевизор

10 лет от звонка до звонка

Наш обозреватель Денис Горелов - о сериале «Учителя»
Денис ГОРЕЛОВкинокритик
Поделиться:
Главный герой «Учителей» - сотрудник Минобра (Владимир Вдовиченков), но образование его интересует меньше всего. Фото: Кадр из фильмаГлавный герой «Учителей» - сотрудник Минобра (Владимир Вдовиченков), но образование его интересует меньше всего. Фото: Кадр из фильма
Изменить размер текста:

Илья Куликов, конечно, в большей степени высококлассный бизнесмен, чем создатель смыслов. Любую успешную тему он отжимает досуха: если пошел» «Глухарь» - жди четырех сезонов, покатил «Полицейский с Рублевки» - все продолжения его, и не надоест ни разу, как авторам «Елок 235». Логика бизнеса требует любое проблемное кино сводить к цепочке хохм или амуров: они - тема долгоиграющая, а программное высказывание требует твердой точки в конце.

С комедией не сложилось сразу, ибо тупик, в котором оказалась русская система образования вслед за общеевропейской, не повод для ржача и веселухи. Комический эффект достигается нарушением нормы, а назвать нормой результат, к которому привела педагогика сотрудничества во всем белом мире от Балтимора до Владивостока по окружности, в здравом уме немыслимо.

Демократия противопоказана школе в той же мере, что и армии. Учеба есть тяжкий и большей частью неинтересный труд, поэтому для исполнения поставленных сверху задач необходим механизм принуждения, напрочь отсутствующий в свободном мире. В результате школа превращается в группу продленного дня с обязательным посещением, но произвольной занятостью планшетами, мобилами и мыслями о мешке денег (забавно, что впервые эта формула прозвучала из уст гражданина ФРГ; судя по французским фильмам «Опасная профессия» и «Избалованные дети», там проблемы те же, причем уже лет сорок). Правят в ней несовершеннолетние - либо с девиантными отклонениями, либо с мажорским родительским ресурсом, - на которых нет и не будет управы. Учительский труд в этой ситуации - латентное рабство у группы сексуально озабоченных мартышек и системных защитников прав животных в лице школьного олигархата. Если Советское государство, в условиях смертной конкуренции крайне заинтересованное в массовом знании, стояло за учителем стеной, нынешний уклад не требует срочного изобретения атомных бомб, строительства оборонных заводов и победы над смертельными вирусами - и государство самоустранилось, толкнув педагога в клетку диких приматов со строжайшим наказом руками не трогать.

Вот на этой отравленной почве Куликов и строит две вариативные модели учительского поведения, дао двух сестер - ангелоподобной сучки и наивной сеятельницы доброго, вечного. Старшая преподает в финакадемии и тихо квасит со случайными кадрами - младшая считает школу домом и верит, что раздавленный в детстве хомяк просто убежал. Предполагается, что оторву следует осудить и посочувствовать ее промотанной за бесценок жизни, а на крошечку ориентироваться как на учителя будущего. Только вдруг оказывается, что идеалистка несет на уроках кромешную чушь, ее беседы с не поделившими телок самцами имеют нулевой эффект, а какой-никакой результат достигается только через наличие крепкого тыла - профильного папы-замминистра, не брезгующего закулисным решением вопросов. То есть вакантную роль государства исполняет родной отец.

Мораль, что в нынешней ситуации правда как раз за старшей из сестер - реалисткой-алкоголичкой, что папина крыша в критических ситуациях хороша, хоть и аморальна, а младшая подвижница народного просвещения просто пускает внутришкольный террор на самотек, могла бы быть ярким парадоксом, если б за производство взялся кто-то, более озабоченный предметом. В куликовском же случае все свелось к малоубедительному спасению детских душ болтовней и обильным амурным приключениям, всегда служившим выручалочкой для многолюдных сюжетов. Сестра-злодейка спит с одноразовыми знакомцами и клеит студента, сестра-праведница видится с физиком, папа выбирает между зрелыми ровесницами, на горизонте устраивают личную жизнь математичка и регистраторша «Аэрофлота». Школа быстро становится придатком к охренительным историям для курилки, да и к лучшему, ибо смотреть на детскую травлю и торжествующее тупоумие нелегко, а насильственные меры заведомо исключены.

Сериал мог бы стать репликой на тему, как быть с неработающим образованием. Он и советует: заняться личной жизнью и послать неуправляемых детей лесом.

К этому решению педколлективы пришли уже лет 30 назад.

«УЧИТЕЛЯ»

2019. Реж. Илья Куликов, Никита Грамматиков Платформа Premier.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Кино и сериалы с Денисом Гореловым»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Захарова пояснила, почему Лавров полетел в Нью-Йорк, несмотря на отказ в визах части нашей делегации
Все лесные пожары в России потушены
Путин подписал закон о новой системе винных акцизов
В команде Зеленского считают, что его беседа с Трампом не испортила отношения Киева с Берлином и Парижем
На парламентских выборах в Австрии победила партия Курца
После публикации в "КП" СК РФ возбудил уголовное дело из-за изнасилования гражданки ФРГ в Москве
Путин освободил российских студентов от НДФЛ при получении матпомощи
СМИ: В результате столкновений полиции и протестующих в Гонконге задержаны более 100 человек
"Предметный, конструктивный разговор": Захарова оценила переговоры Лаврова с Помпео
Sputnik отказали в доступе на пресс- конференцию Консервативной партии Великобритании
Орешкин: Рост доходов россиян будет более 1% до конца 2019 года
AIU продолжает изучать данные из московской лаборатории о российских спортсменах
Американские демократы хотят добиться публикации станограммы разговоров Трампа с Путиным
Захарова призвала США обнародовать стенограммы разговоров Обамы с мировыми политиками