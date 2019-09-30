Борис Дергачев: От него беременны три женщины. Он подлец. Но у него своя правда!

Продюсер Семен Слепаков, придумавший суперуспешную комедию с социальным подтекстом «Домашний арест», на этот раз взялся за комедию положений. Главный герой сериала «Триада» - бизнесмен Толя (Борис Дергачев). Жена (Дарья Мороз) никак не родит ему ребенка. От скуки Толя завел любовницу (Любовь Аксенова), а потом еще и переспал со случайной танцовщицей (Анастасия Калашникова). Комедия в том, что забеременели все три - и совестливый Толя предложил им жить всем вместе под одной крышей. Коллизия, понимаешь.

- Борис, что вы думаете о вашем герое? Ну он же подлец!

- Конечно, можно сказать, что он подлец, тварь и вообще человек, который не особо думает над своими поступками. Но у него есть своя правда в этом. Подлец он, наверное, в том, что он не закончил одно дело, прежде чем начать другое.

- У вас нет ощущения, что российских сериалов все больше и они становятся все лучше? Появляются даже сериалы, снятые специально для показа на интернет-платформах.

- Безусловно, так и происходит. В сериалах стали делать акцент на людях. Раньше снимали все больше про ментов, про убийства и т. п. А теперь, кроме грубой силы, появилась еще драматическая линия героев, которая в принципе нас и цепляет. И, конечно, качество сериалов изменилось. Это понятно по таким сериалам, как «Звоните ДиКаприо!» «Домашний арест» - насколько там тщательно подобран и проработан персонаж, насколько узнаваем он в нашем мире. Много сил, денег и времени тратится на то, чтобы создать продукт, чтобы он выделялся на фоне других. И интернет-сериалы - это здорово.

- «Триаду» покажут как раз в телеэфире. На ваш взгляд, сериалы для интернета и для ТВ отличаются?

- Да, телевизионный формат многого не допускает. Но идея продукта важнее отдельных нюансов. Да, мы могли в «Триаде» какие-то сцены острее сделать - более откровенными, матерщинными, грязными, жесткими и прочее. Но сценарий всего этого не подразумевал. Другое дело, что есть проекты, которые тупо про секс. Понятно, что на телевидение его не пустят. Или про наркотики, про ВИЧ-инфицированных - надо в интернет-формате это все выпускать.

- За вами прочно закрепился образ пухлого парня, у которого не клеится с девушками. Вам это не смущает?

- Мне 28 лет, и так, как я сейчас выгляжу, так и снимаюсь - специально не худея, не толстея. Это просто амплуа такое - добрый неудачник. Если покопаться, то он у меня все равно разный. В данный момент этот типаж мне подходит. Плотное участие в съемочных процессах это доказывает: «Приветик, тебе 28 лет. Наступило твое время - снимайся».

- В какой-то степени вы несете ответственность за своих героев. Что бы посоветовали парням, которые в самом деле, как ваши персонажи, робкие пухлячки?

- На самом деле ответ в каждом сериале с моим участием. Понятно, что мой герой не перерастет в мачо-мена, но какие-то шаги над собой он должен сделать. В каждой моей роли есть момент, когда он через этот забор боязни и страха перелезает. Всегда нужно иметь немного наглости для того, чтобы переступать через себя. Так интереснее жить.

«Триада». Понедельник - четверг, 20.00, ТНТ.