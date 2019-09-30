2019-09-30T01:06:18+03:00
В мире

Британская журналистка обвинила Бориса Джонсона в сексуальных домогательствах

Шарлотта Эдвардс припомнила, как лет 20 назад нынешний премьер ущипнул её за ногу
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Премьер-министр Великобритании Борис ДжонсонПремьер-министр Великобритании Борис ДжонсонФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Соединенном Королевстве, похоже, назревает новый «секс-скандал». Британская журналистка Шарлотта Эдвардс поделилась с читателями ее колонки в Sunday Times воспоминаниями о том, как к ней приставал нынешний премьер-министр Борис Джонсонпару десятков лет назад ущипнул за ногу.

Причем когда это было, «жертва домогательств» точно не помнит: «в поздние 90-е или ранние 2000-е», зато события в памяти свежи. Шарлотта Эдвардс пишет, что когда она была «молодым репортером», а Джонсон – редактором журнала, во время их совместного ланча он положил руку на ее ногу под столом, ущипнул за внутреннюю часть бедра и продвинул руку выше.

По словам журналистки, при других обстоятельствах она дала бы наглецу отпор, но это была «рабочая встреча», поэтому пришлось смолчать. Эдвардс утверждает, что взъерошенный ловелас проделал то же самое с другой девушкой, сидевшей с ними за столом.

Эту историю подхватили все британские газеты и, разумеется, Джонсон уже читал об обвинениях в свой адрес. Представитель главы правительства заявил The Guardian, что все это неправда, «бред и глупость». По данным издания, премьер в бешенстве.

К слову, ранее сайт kp.ru писал, как из-за подобных воспоминаний журналистки ушел в отставку министр обороны Великобритании Майкл Фэллон: сотрудница СМИ рассказала, как он 15 лет назад потрогал её за коленку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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