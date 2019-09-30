Почему старики попадаются на удочку аферистов

Одна из причин этого явления - чрезмерная для нашего жесткого времени доверчивость пенсионеров, считает психолог Московского института психоанализа (МИП), гештальт-терапевт, семейный психолог, член Международной ассоциации эмоционально-фокусированной терапии ICCEFT, член общества практикующих психологов «Гештальт-подход» Карина Килибарда (на фото).

- Чаще всего ситуация такова: пожилые люди живут одни и предоставлены сами себе. Они одиноки, и им не хватает общения. Дети выросли, родственники далеко, друзья-ровесники болеют. Когда рядом оказывается человек, готовый с ними поговорить, предложить помощь, пожилые люди чрезмерно открываются. По этой же причине старики легко доверяются «работникам ЖКХ», «сотрудникам полиции», «врачам»...

Чем и пользуются злоумышленники, нередко представляясь сотрудниками этих служб.

Фото: kilibarda.tilda.ws

- В этом возрасте им становится сложнее включать критика?

- Пожилые одинокие люди так сильно фиксируются на положительной стороне общения, что упорно игнорируют явно настораживающие моменты. Кроме того, с возрастом человек несколько слабеет, а вместе с этим растут тревога, беспокойство, страхи. С выходом на пенсию человек еще сильнее чувствует свою беспомощность и даже бесполезность, что грозит депрессией, от которой люди спасаются любым общением, в том числе и с сомнительными личностями.

Каждый понимает, что наши возрастные родители всегда волнуются и переживают за нас, уже выросших своих детей, и за других близких. Мошенники играют и на этом.

- Как вести себя, когда навязывают товар по телефону, в письмах, лично?

- Самый главный совет и возрастным людям, и их детям: делайте покупки, если это созревшее ваше собственное решение. Ради чего вы специально вышли из дома или вошли в интернет? Чтобы сделать конкретное приобретение? Делайте и старайтесь не реагировать на предложение извне, все эти всплывающие по ходу «акции» и «спецпредложения».

А уж если так случилось, что вас заинтриговало неожиданное предложение, то всегда держите дистанцию с продавцом, причем в самом буквальном физическом смысле. Если это личное общение (на улице, у магазина), отойдите от него на несколько шагов. Не стесняйтесь перебить и переспрашивать несколько раз о том, что интересует вас при покупке.

Важный момент - темп речи. Мошенники часто ускоряют темп беседы. Создают ощущение, что решение о покупке должно быть быстрым, иначе «всё разберут». Что ж, а вы уточняйте нужную вам информацию спокойно или даже медленно. И тем тоном, который удобен именно вам. Таким образом это уже вы будете вести диалог, а продавец будет вынужден подстраиваться под вас.

- Да, сейчас научились продавать на каком-то нерве, вызывая чувство неловкости, если не покупаешь...

- Вот именно! Смело говорите нет и уходите, когда вам пытаются навязать покупку. Помните: вы ничего не должны продавцу, сколько бы времени он с вами ни провел. Вы имеете право встать и уйти в любой момент, не чувствуя вины и стыда. Продавец выполняет свою работу. А ваша задача - защитить себя и собственный кошелек от чужой интервенции. Игнорируйте убеждения продавца, если вы точно знаете, что не собирались совершать такую покупку. Если вам кажется, что перед вами мошенник, спокойно и твердо скажите нет. Если «продавец» не отстает, позвоните своим взрослым детям или друзьям. Скорее всего, они помогут расставить точки над «i».