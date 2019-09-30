Используется несколько схем развода.

1-я схема

Голос в телефоне или СМС бодро извещает, допустим, о денежном выигрыше, для получения которого предлагают сначала «заплатить госпошлину» или «налог». Люди преклонного возраста (как правило, очень законопослушные) ведутся на обман и, конечно же, навсегда расстаются с очередной суммой своих сбережений, больших и маленьких.

Что делать?

Не вступайте в разговор с мошенниками. Вешайте трубку, если слышите незнакомый голос, делающий заманчивые предложения. (И пусть собственная невежливость вас не пугает!)

2-я схема

Звонком или письменным сообщением стариков информируют о блокировке банковской карты и рекомендуют позвонить по определенному номеру в Центробанк для решения вопроса. Нечего и говорить, что перепуганные старички перезванивают и общаются с псевдосотрудниками Центрального банка, доверчиво выкладывая им всю персональную информацию вплоть до PIN-кода своей карты. И, конечно, лишаются всех денег на карте.

Что делать?

Нельзя пересылать деньги на предлагаемые счета и сообщать любые данные о своей карте.

3-я схема

Кому только не прилетала тревожная фраза с незнакомого номера: «Мам, пришли денег на этот номер. Потом объясню!»

Многие на этот трюк не клюют, а вот сердобольные наши бабушки, если владеют механикой перевода средств по мобильной связи, как правило, моментально включаются.

Что делать?

Перезвоните своим детям или взрослым внукам (напишите СМС) и сообщите о том, что вам предлагали перечислить им деньги.

СМОТРИ, ЧТО ДЕЛАЮТ

Операция «Прокурор»

Летом этого года оперативники ГУ МВД по городу Москве при участии экспертов международной компании Group-IB раскрыли схему мошенничества и обезвредили телефонных аферистов, которые обманом вымогали у пожилых людей деньги.

МОШЕННИЧЕСКАЯ СХЕМА БЫЛА ТАКАЯ

Пенсионерам звонили с неизвестных номеров, представляясь «прокурором Москвы», и сообщали, что фирма, у которой пожилые люди несколько лет назад приобрели лекарства и биодобавки, по решению суда была признана мошеннической, и в этой связи покупателям «положена компенсация в размере от 100 до 600 тысяч рублей. Телефонный аферист ссылался на пункты «закона».

Для убедительности к переговорам мошенники подключали мужчину с важным голосом - «начальника финансового отдела банка», а после в беседу вступали женщины. Они перезванивали, представляясь сотрудницами налоговой, и сообщали пенсионерам о необходимости оплатить госпошлину в размере 15% от суммы компенсации.

ИХ ПОЙМАЛИ

Ущерб семи установленных эпизодов мошенничества по делу «прокурор Москвы» оценен в 10 миллионов рублей. Аферисты отправились в места не столь отдаленные.