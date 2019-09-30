С близкими держите связь, как бы далеко они ни были

Да и как сейчас без оперативной коммуникации? Если что - всегда можно звякнуть близким, как бы сам далеко ни уехал на дачу или в лес по грибы. К тому же с мобильным телефоном не так остро ощущается одиночество. Нажал кнопку - и вот ты уже не один. Словом, сотовая связь давно стала нормой жизни и некоторой - вполне, впрочем, ощутимой - гарантией безопасности.

Взрослым детям престарелых родителей тоже спокойнее, если есть возможность в любой момент узнать, как дела у папы-мамы. Поэтому важно к вопросу выбора телефона для возрастных родителей подходить обстоятельно - чтобы модель полностью устраивала их и вас. Кстати, у пожилых сформирован свой список пожеланий к телефонному аппарату, которым бы они могли с легкостью пользоваться. В народе мобильник, соответствующий этим характеристикам, любовно называется «бабушкофон»..

Чем «бабушкофон» отличается от других мобильников?

Во-первых, это кнопочный телефон. Причем не просто кнопочный, а с большими кнопками, в которые легко попасть пальцем,и которые хорошо видны, а цифры подсвечиваются. Старичкам ведь только того и надо: чтобы не промахнуться, быстро и беспрепятственно набрать своих.

Во-вторых, это устройство без лишних функций (как правило, без интернета), в основном исключительно для того, чтобы позвонить.

В-третьих (и данный факт тоже немаловажен), в результате ограниченного набора функций он и стоит небольших денег. К чему переплачивать, если человек в возрасте использует телефон практически только по прямому назначению? Более того, если устройство дорогое, то старшее поколение может вообще отказаться им пользоваться из страха потерять. Словом, чтобы никому не переживать понапрасну, лучше остановиться на экономварианте.

В-четвертых, мобильник должен хорошо держать заряд. Пенсионеры - народ деятельный. Поэтому необходимо предусмотреть, чтобы телефон подольше работал без подзарядки. Вряд ли пожилой человек станет искать возможность зарядить трубку на ходу (в метро, на вокзалах), хотя это и доступно теперь. Но зачем лишняя суета?

Специальное предложение

Кнопочные телефоны модели а-ля «бабушкофон» 5-й и 6-й серий Care Phone от компании ONEXT выполняют свои функции на все сто и подходят вышеназванной возрастной категории пользователей по всем критериям.

Телефоны представлены в двух форм-факторах - моноблок и раскладушка, в разных цветовых решениях. Так, для любимой бабули идеально подойдет раскладушка красного цвета Wine red.

Телефоны оснащены большими кнопками, набор номера сопровождается голосовым повтором цифр (можно отключить). А емкая батарея обеспечивает длительную работу телефона без подзарядки.

Широкий выбор настраиваемых возможностей набора номера: выделенная кнопка SOS, клавиши быстрого набора - закрепил за клавишами нужные номера, и остается просто нажать одну из них, чтобы пошел вызов.

Связь держится нормально как в городе, так и за его пределами. Собеседники отлично слышат друг друга, и есть функция громкой связи.

Присутствуют уникальные алгоритмы контроля за уровнем заряда аккумулятора и благополучием хозяина мобильника: телефон может посылать SMS родным и близким (на ранее указанные номера для таких случаев), если аккумулятор телефона сильно разряжен и если в течение долгого времени не происходит никаких действий с телефоном. Это может означать, что с хозяином произошло неладное.

Дополнительные бонусы - встроенный приемник FM-радио, фото-, видеокамера, яркий фонарик.

И общий важный момент - простота в пользовании.

Приобрести данные модели можно по акционным ценам по интернету на OZON и НОУ-ХАУ.

Заботы много не бывает.

Если хозяин телефона не берет его в руки более 6 - 12 часов подряд, родственники, которые помогали настраивать ONEXT, получат СМС-уведомление.