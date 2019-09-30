2019-09-30T01:56:17+03:00
Экономика

Письма счастья

Реальный почтовый ящик однажды может взорваться, больше не вмещая десятки различных фальшивых квитанций и объявлений о якобы льготных программах
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Письма счастьяПисьма счастьяФото: Алексей БУЛАТОВ
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Опять поверки счетчиков

Ушлые люди в притворной заботе о населении в виде листовок высылают напоминалки о необходимости пройти поверку водосчетчика, заменить водо- или электросчетчик и предупреждают не без скрытой угрозы, что «иначе приборы будут считаться недействительными, их показания не будут учитываться и за свет и воду придется платить втридорога». Словом, есть риск оплатить внеплановую и совершенно лишнюю поверку (цена одной в среднем 2,5 тысячи рублей) или зря разориться сразу на 5 - 10 тысяч рублей, если счетчиков несколько.

Что делать?

Поверка водосчетчиков осуществляется каждые 6 лет. Проверьте свои документы об установке счетчиков, на них должна быть указана дата. Если этот срок не истек, значит, имеете дело с вымогателями.

Лжеквитанции от Жилконторы

Часто в почтовом ящике или в объявлениях, развешанных на подъездах, можно обнаружить один в один сделанную под настоящую квитанцию ЖКХ листовку, в которой пишут «требования». Например: «В вашем доме 5-го числа будут менять окна (ванны, санузлы, двери и т. д.). Срочно позвоните и запишитесь по указанному номеру, иначе...» В общем, давят на психику.

Что делать?

Место этих квитанций - среди макулатуры. Настоящие платежки за услуги ЖКХ содержат ваши имя, отчество, фамилию, номер вашего лицевого счета, адрес квартиры, а также полное название обслуживающей организации (ее адрес, сайт, расчетный счет и номер телефона).

Под личиной Мосгаза

Опасные люди - не боятся брать грех на душу, - никакого отношения не имеющие к указанной компании, нагло лезут «устанавливать сигнализаторы загазованности». Присылаемые такими компаниями агрессивно уведомляют, что «Пора!» и «Срочно!». Мол, их агрегат «убережет от несчастья». А стоит он 7 до 50 тысяч рублей! Управление внутренних дел давно предупреждает о таких «работничках».

Что делать?

Не открывать дверь, не вступать в телефонную беседу - не позволять себя стращать, не допускать к газопроводу никого, кто делает такого рода предложения.

Суперлекарство из Тибета

По данным МВД, самыми распространенными схемами мошенничества по-прежнему остаются объявления на интернет-сайтах о покупке или продаже товара (часто лекарственных средств).

Лжепродавцы спрашивают реквизиты банковской карты и СМС-код якобы для перечисления денег за товар, после чего, естественно, происходит похищение. Или покупатель собственными руками вносит деньги на счет мнимого продавца. Человек остается без денег и без товара. При наилучшем раскладе ему пришлют вместо дорогого и эффективного препарата дешевые витамины.

Что делать?

Не сообщайте посторонним лицам никакой информации по своей банковской карте, не предоставляйте персональных данных. Если такое по неосторожности все-таки произошло, звоните в банк и блокируйте карту как можно быстрее.

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