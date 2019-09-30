Гаджеты в помощь

Устройств, позволяющих контролировать местонахождение пожилого человека, море. Помимо самих смартфонов, это умные браслеты, трекеры, часы с функцией аудиомониторинга и при необходимости - с уведомлением о выходе из определенной зоны.

Фото: trackgps.ru

GPS-браслет

Как любой браслет, надевается на руку. Ремешок мягкий, силиконовый.

Его главное предназначение - возможность отслеживания, где находятся ваши престарелые родители, с помощью спутниковой навигационной системы, вплоть до местоположения по системе координат.

Браслеты бывают тоже разные. Например, браслеты с маячком - давно и хорошо зарекомендовавшая себя система для поиска людей и предметов. Раньше она использовалась исключительно в разведке. Работают на радиоволнах, передающих тревожный сигнал на смартфоны, снабжены экстренной кнопкой.

Фото: outexpress.ru

GPS-трекеры

Устройство подойдет активно перемещающимся по городу или району пенсионерам. Работу трекера можно сравнить с работой мобильного телефона. Отличие в том, что у трекера разнообразнее функционал - кроме GPS, еще и сим-карта, и микрофон, и выделенная кнопка SOS. Больше того - на трекер можно позвонить и через микрофон услышать, что происходит там, где находится ваш родитель, а приложение определит координаты. При желании можно настроить устройство так, что каждые четверть часа СМС будут оповещать о местонахождении.

Фото: vesnasali.ru

Часы с геолокацией

Вариантов хватает. В некоторых можно выделить избранные контакты, разрешить или запретить входящие вызовы с других номеров, проследить за перемещениями старого человека по GPS/LBS/Wi-Fi, а при необходимости даже настроить желательные зоны местонахождения.

Мобильные телефоны

Кто считает приобретение умных часов бесполезной тратой денег, может обратиться к сотовому оператору и заказать услугу геопозиционирования.

У «МегаФона» этот сервис называется «Радар», у МТС - «Ребенок под присмотром», у «Билайна» - «Билайн-координаты», а у Tele 2 - «Геопоиск».

ЦИФРА

8740 раз обращались к волонтерам поискового отряда «Лиза Алерт» в течение 2019 года родственники тех, кто потерялся в городе и за городом. Живым найден 6901 человек. Часто именно мгновенная и правильная реакция родственников предупреждает трагедии с пропавшими.

«Лиза Алерт»:

8-800-700-54-52 (круглосуточно)