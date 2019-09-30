2019-09-30T02:08:03+03:00
Дом. Семья

Сытная еда в холода

Климатический рацион: что едят в разных частях России
Семен ГОРСКИЙ
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Климатический рацион: что едят в разных частях РоссииКлиматический рацион: что едят в разных частях России
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Россия - огромная страна, которая расположена сразу в четырех климатических зонах. Большая часть территории лежит в умеренном поясе, острова Северного Ледовитого океана и северные материковые районы - в арктическом и субарктическом поясах, Черноморское побережье России относится к субтропикам. Поэтому и рацион людей, проживающих на этих территориях, очень отличается. Особенно потребление мяса. Но для всей страны характерны смены сезонов. Поэтому с наступлением осени людям, так же как и животным, хочется запасти жирка на зиму.

Мясные пироги Русской равнины

По данным Минсельхоза, в 2018 году потребление мяса в России составило 75,1 кг на человека, еще прибавьте 35 кг мяса птицы. Вывод один: Россия - страна мясоедов. И мясные блюда важная часть русской кухни.

Наши далекие предки, как и мы, очень любили свинину, курятину и говядину. Все эти животные спокойно переносят климат с не очень жарким летом и умеренно морозными зимами. К тому же куры и хрюши быстро растут и неприхотливы в еде.

Мясо чаще всего варили и томили в русской печи (сейчас ее заменяют духовка и аэрогриль), добавляя в каши и супы. Часто запекали целым куском. Пироги с мясными начинками тоже были широко распространены - мы и до сих пор любим курники и кулебяки.

Выносливый барашек для кочевников и южан

Доля баранины в общей структуре мясного рынка России не превышает 0,3%. Баранину в основном едят там, где блюда из этого мяса являются культурной традицией - например, в Татарстане, Калмыкии, на Алтае и Кавказе.

Предки сегодняшних домашних овец некогда появились именно в засушливых регионах и стали настоящим спасением для живших там кочевников. Овца способна прокормиться скудной низкорослой травой, растущей в пустыне, и даже набрать на такой диете жир. А людям, живущим в подобном климате, жир необходим: несмотря на то что днем здесь стоит жара, ночью столбик термометра может опускаться до очень низких отметок. И жирная вечерняя трапеза помогала сохранить тепло. В горах барашки тоже оказались отличным подспорьем. Даже самая ловкая корова не смогла бы пастись на крутых каменистых склонах. А овцы чувствуют себя в такой местности вполне комфортно.

Диета северян

На Севере мясные кушанья составляют основу национальной кухни самых разных народов. Народы, живущие на Крайнем Севере, употребляют и совсем уж экзотические жирные продукты - например, тюлений жир, медвежатину и оленьи мозговые кости. Оленина вообще занимает особое место в рационе северян - олени неприхотливы, могут питаться скудной тундровой растительностью, хорошо переносят холода и без проблем выживают там, где коровам, козам или свиньям пришлось бы очень несладко. Поэтому именно оленина стала основным источником животного белка для народов Заполярья.

Пельмени и строганина Зауралья

На Урале и в Сибири, где бывают очень холодные зимы, мы переняли способы приготовления мяса у коренных народов - башкиров, коми-пермяков, ненцев, хакасов и других. Все они заготавливали мясо впрок при помощи засолки, копчения или вяления. Охотники занимались этим прямо в лесу, для кулинарной обработки заготовок строили небольшие хижины и шалаши. В знаменитой уральской сказке Бажова «Серебряное копытце» дед Кокованя надолго уходит в лес, охотится и готовит солонину в избушке-«балаганчике». Еще в этих краях на стол подавали строганину - замороженное мясо, наструганное тонкими ломтиками. Там же прижился и другой способ сохранять мясо впрок: замороженные пельмени. В давние времена пельмени хранили на улице в холщовых мешках. На морозе минус 30 пельмени замерзали очень быстро и могли храниться до самого лета.

Лучшая грелка - мясная тарелка!

Чем холоднее погода, тем больше калорий требуется человеку. Ведь зимой энергия уходит не только на поддержание работы всех систем организма, но и на его обогрев.

Врачи рекомендуют немного повышать калорийность дневного рациона в холодный период, особенно если вы часто находитесь на улице. Не переусердствуйте - в морозы следует употреблять всего на 15 - 20% больше калорий, чем обычно. ВОЗ советует увеличивать поступление энергии с пищей на 3 - 5% на каждые 10 градусов снижения средней температуры воздуха (начиная с +10 °С). Причем повышать калорийность лучше за счет животных жиров и белков, а не углеводов.

Иными словами, после лыжной прогулки по морозу можно позволить себе густой мясной суп или порцию курочки на гриле. Это поможет не только сохранить силы, но и избежать набора веса.

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