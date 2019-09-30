2019-09-30T02:19:59+03:00
Дом. Семья

Продовольственная безопасность своими руками

Чего меньше всего хочется зимой - так это шевелиться. Так уж мы устроены: чем ниже температура, тем больше организм старается сохранить энергию
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Сидеть вечерами, завернувшись в плед, и смотреть любимые сериалы или читать книгу - пожалуйста, а вот изобретать (или просто готовить) каждый вечер новые блюда - на это сил может и не хватить. Особенно если большая семья и много маленьких детей. Тут всегда выручат заготовки мясных домашних блюд, которые будут также вкусны, совершенно безопасны и просты в приготовлении. Вспоминаем хорошо забытое старое и запасаем морозильную камеру в современном формате. Будем варить, жарить, стерилизовать и закатывать!

Что можно заготовить и заморозить из разных видов мяса на зиму.

Все о заморозке

Предпочтительнее всего хранить продукты при температуре -18 градусов по Цельсию или ниже. Тогда бактерии, которые могут находиться в продуктах, от низкой температуры замедляют свою жизнедеятельность и перестают размножаться. Также стоит отметить, что продукты лучше всего замораживать с помощью функции быстрой заморозки. То есть сделать сильнее мороз и меньшее время заморозки. Медленное замораживание, например на балконе при минус 5 - 7 градусах, может привести к разрыву тканей продукта из-за того, что образуются крупные кристаллы льда, что может повлиять на вкусовые и цветовые качества продуктов. Не забывайте, что у каждого морозильника есть предел того, сколько свежих продуктов можно помещать в него за один раз. Больше этого количества загружать не стоит. Эту информацию можно найти в инструкции к морозильнику.

Почти готовые блюда (рулеты, запеканки, лазаньи и др.)

Каждой женщине известно, что приготовление пищи занимает большое количество времени. Но можно значительно сократить это время, заморозив готовые блюда. А потом - вуаля - и вкусный завтрак, обед или ужин готов за считаные минуты! Подготовить для заморозки можно огромное количество полуготовых блюд - мясные запеканки с картофелем и овощами, мясные рулеты с яйцом и овощами, лазаньи и отдельно даже соусы, например, бешамель. Рецептов в сети полно. Замороженное полуготовое блюдо превратится во вкуснейший ужин за считаные минуты разогревания в микроволновке или духовке. А размороженный соус придаст изысканности даже самому простому блюду - макаронам или рису.

Метод заморозки

Запеканки можно отлично заморозить при температуре от -12 градусов в алюминиевых контейнерах для запекания. Рулеты в пищевой пленке, а соусы - в пластиковых стаканчиках, только перед расфасовкой соусы надо обязательно остудить.

В морозильной камере не более 4 - 5 месяцев.

Три главных правила!

1. Все заготовки в морозильнике нужно хранить порциями (чтобы, когда вам понадобится часть, не размораживать всё) в отдельных пластиковых контейнерах или пакетах, удаляя оттуда лишний воздух. Это не даст продуктам перемешать запахи.

2. На каждой упаковке размещайте бумажку с датой начала или окончания срока хранения. Это поможет вам своевременно использовать продукты и не давать им портиться.

3. Следует замораживать только качественные продукты, так как заморозка не сделает их свежее, а лишь сохранит их состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU

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