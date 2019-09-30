Что скажет мама: Дочь Синди Кроуфорд случайно обнажила грудь на Неделе моды в Париже

Кайя Гербер с 14 лет участвует в показах и снимается для модных журналов. В этом сезоне юная дочь супермодели Синди Кроуфорд просто нарасхват: она задействована во всех топовых дефиле Нью-Йоркской, Миланской и Парижской Недель моды. Минувшим вечером в Париже девушка стала звездой показа модного дома Valentino. Кайя прошла по подиуму в прозрачной блузке и в черной юбке. Правда, не обошлось без конфуза: жакет, который модель накинула на плечи, распахнулся при движении и обнажил ее грудь.

До сих пор Кайя старалась избегать слишком откровенных образов. Да и сама Синди не раз говорила, что оберегает дочку от непарадной изнанки модельного мира и никогда не позволит ей делать некоторые вещи. Например, сниматься обнаженной. Сама Синди в молодости не раз позировала фотографам без одежды. Как признавалась супермодель, эти фотосессии всегда давались ей тяжело. Кроуфорд приходилось соглашаться на «голые съемки», чтобы пробиться на вершину модельного бизнеса. В одном из интервью манекенщица призналась, что, будь у нее второй шанс, ни за что не согласилась бы фотографироваться без одежды.

kaiagerber valentino @maisonvalentino @pppiccioli #joemckenna

- Я много раз позировала обнаженной. Жалею, что поддалась на уговоры и согласилась сниматься, - говорит Синди.

У юной Кайи совсем другая позиция: она – принцесса, выросшая в известной семье под крылышком знаменитой мамы. И оголяться ради денег или пиара у нее просто нет надобности. Ее брат Пресли Гербер тоже выбрал карьеру манекенщика. И, как и Кайя, он очень щепетилен в выборе съемок и показов.

- Мне очень повезло, потому что в моей жизни не было историй, как у тех людей, которые примкнули к движению #MeToo (движение в защиту жертв сексуальных домогательств — Ред.). Но я беспокоюсь за своих детей, выбравших карьеру в модной индустрии, - призналась Кроуфорд в интервью. - К счастью, сын и дочь защищены своей известностью. Мало кто сомневается, что я вступлюсь за них, если что-то произойдет.

Многие считают, что Пресли и Кайя вряд ли добились бы таких успехов на подиуме, не будь у них известной мамы. Синди уверяет, что она не вмешивается в карьеру детей и не влияет на их решения — разве что иногда подсказывает им что-то из своего опыта.

- Я хочу, чтобы они сами управляли своей карьерой, но к этому они пока не готовы. Сейчас они в основном просят меня подсказать им, что делать, - говорит модель. - Не хочу, чтобы они жалели о совершенных поступках. Пусть у них будет возможность сказать: "Я в этом не участвую".

Синди очень гордится дочкой.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, Синди Кроуфорд не раз признавалась, что не хотела бы, чтобы её дочь становилась моделью. Самой Синди путь к успеху дался нелегко, и она не желала бы такой же судьбы для дочки. Но после того, как 13-летнюю Кайю попросила сняться сама Донателла Версаче, Кроуфорд не смогла отказать. После этого предложения посыпались на Кайю как из рога изобилия.