Алексей Дюмин о кластере «Октава»: Это - уникальное образовательное и досуговое пространство

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин, генеральный директор Госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и частный инвестор проекта, заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-Ависма» Михаил Шелков подвели итоги работы и обсудили будущие перспективы в рамках заседания Наблюдательного совета творческого индустриального кластера «Октава».

Так, уже в скором времени на базе «Октавы» появятся новые резиденты и существенно расширится событийная программа.

Для начала отметим, что с момент открытия кластера его посетили 110 тысяч человек, при средней ежемесячной посещаемости 4-6 тысяч. Было проведено 363 мероприятия, в том числе 62 коммерческих. В одном из ключевых объектов — Музее станка — посещаемость превысила 16 тысяч человек. Без сомнения, «Октава» стало одной из самых популярных городских площадок города и области. При этом кластер все время расширяет направления своей работы. Так, недавно здесь появились такие как «Цифровая трансформация», «Внедрение бизнес-идей», «Продуктовое мышление» и «Межрегиональный культурный обмен».

Во время проведения Наблюдательного совета губернатор Алексей Дюмин отметил, что творческий индустриальный кластер «Октава» – это важный проект для Тульской области, уникальное образовательное и досуговое пространство.

«Прошло всего полтора года с момента открытия новой городской площадки, а она уже стала популярным и значимым местом как для горожан, так и для туристов. Особенно важно, что при этом сохранено промышленное производство», - подытожил глава региона.

Мнение губернатора поддержал и генеральный директор Госкорпорации Ростех Сергей Чемезов, заявив, что «Октава» - это не только завод, сохранивший уникальное производство, но и творческий индустриальный кластер, ставший местом притяжения для талантливой молодежи, - она идет сюда за новыми знаниями, с собственными идеями и проектами.

«Наша задача – поддержать молодых людей, помочь им реализовать свои начинания. Работа в кластере - это и интересный досуг, и развитие творческих способностей, и подготовка кадров. В Высшей технической школе учащиеся получат необходимые знания об Индустрии 4.0, перспективных цифровых технологиях. В 2020 году она планирует принять порядка 500 слушателей - молодых и увлеченных. За такими ребятами будущее цифровой экономики», - отметил он.

Сейчас в Высшей технической школе идет разработка мероприятий по ряду направлений: например, «Подготовка кадров для Индустрии 4.0», «Цифровое предприятие», «Продуктовое мышление», а также «Молодежная техническая школа», предполагающая создание региональной сети молодежных производственных проектных команд.

Отметим, Тульский завод «Октава» выбран основой кластера не случайно. С советских времен здесь производится акустическое оборудование. Знаменитое «Поехали!» Юрий Гагарин произнес именно в микрофон «Октавы», а за высокое качество и чистый звук тульские микрофоны полюбили такие звезды, как U2, Sting, Iron Maiden, Radiohead и многие другие.

Сегодня на базе кластера располагается первый в России Музей станка. В понимании создателей, станок – только повод поговорить о времени, истории, культуре. Каждый из представленных станков представляет свою эпоху, когда он был лидером в отрасли. Музей станка предлагает экскурсию нового формата – мультимедийную, а об основных периодах развития российских производств рассказывают Вениамин Смехов, Сергей Чонишвили, Алиса Гребенщикова и другие известные актеры.

На третьем этаже «Октавы» находится Высшая техническая школа (ВТШ), которая занимается переподготовкой руководителей промышленных предприятий со всей России. Фокус площадки сосредоточен на следующих направлениях: конверсия производства предприятий ОПК, цифровизация и внедрение современных механизмов управления в промышленность.