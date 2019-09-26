Сергей Степашин: Ширак спросил - как здоровье Ельцина? Я сказал, - замечательное, можете отправить ему бургундского. Ширак прислал ящик

- Сергей Вадимович, пришло печальное известие о кончине экс-президента Франции Жака Ширака. Это знаковая фигура во взаимоотношениях наших стран

- Я был лично знаком с Жаком Шираком, встречался с ним несколько раз.

Но еще до личных встреч появился повод, по которому мне довелось оказаться в зоне его внимания. Когда я возглавлял МВД России, в Чечне бандиты схватили в заложники господина Каштеля, представителя Красного Креста, француза.

- Это какой год был?

- 1998-й. Президент Франции раз в неделю, на всякий случай, звонил нашему президенту Ельцину, с которым у него были хорошие личные отношения, и спрашивал – как там с Каштелем? Естественно, Борис Николаевич звонил Степашину. Тоже раз в неделю.

- Чем все закончилось?

- Ну, дело закончилось тем, что через полтора месяца мы провели успешную операцию, Володя Рушайло (занимал должность заместителя министра МВД – А.Г.) у меня этим занимался тогда, кстати, помогал здорово Миша Гуцериев (Михаил Гуцериев, известный бизнесмен, экс-заместитель председателя Госдумы, поэт – А.Г.).

Каштеля мы спасли, доставили его в Москву, передали французскому правительству, за что ваш покорный слуга был награжден высшим орденом Франции – знаком Командор Ордена Почетного Легиона, который мне лично вручил потом Жак Ширак.

- А какой год был, когда вам вручили награду?

- Если немного забежать вперёд - это был 2000-й. Я тогда уже руководил Счетной палатой… Это была уже третья наша личная встреча с президентом Франции.

А первый раз мы увиделись и познакомились на "Большой восьмерке" в Кельне в 1999 году, куда меня - премьер-министра России - отправил тогда Борис Николаевич (Ельцин).

Кстати, огромное Жаку Шираку спасибо за то, что он поддержал нас тогда по поводу списания долгов, в том числе, по германским счетам. Ну, понятно, французы к немцам всегда относились философски.

Второй раз мы встречались в Сараево, когда решался вопрос уже о будущем Югославии. (Тогда ещё - Союзной республики. - А.Г.)

Кстати, в отличие от США, Франция, благодаря Шираку, занимала очень взвешенную позицию по ситуации на Балканах. Ведь французы не понаслышке знают, какое значение для Европы имеют Балканы – именно здесь был зажжен фитиль Первой мировой войны (убийство в Сараево эрцгерцога Фердинанда в 2014 году стало поводом к войне. – А.Г.).

В отличие от американцев, безбоязненно, с помощью НАТО, разворошивших балканский муравейник в 1999 году.

Кстати, был любопытный эпизод – Ширак меня спросил: как здоровье Бориса Николаевича?

- Вы - как премьер-министр - сказали: отличное!

- Я говорю – замечательное здоровье, если есть, говорю, можно отправить Борису Николаевичу бургундского вина.

Что, кстати, Ширак и сделал. Ящик вина из Парижа в Москву вскоре прислали, меня Ельцин потом немножко покритиковал, что я публично об этих вещах сказал.

Но, с другой стороны, французский президент не увидел в этом разговоре ничего предосудительного.

И вообще, считаю, что Жак Ширак был одним из сильнейших президентов Франции. Я бы его поставил в один ряд вместе с генералом Де Голлем, Франсуа Миттераном… Хотя они придерживались разных политических воззрений.

Сергей Степашин о Жаке Шираке 00:00 00:00

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