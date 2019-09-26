В Москве неизвестный открыл стрельбу: ранено четыре человека

В столице поздним вечером 26 сентября неизвестный открыл стрельбу по людям. По некоторым данным, речь об общежитии в районе Чертаново. Есть пострадавшие - четыре человека.

- Инцидент произошел на улице Красного Маяка. По предварительным данным, гражданин выстрелил из травматического оружия в людей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По одной из версий, у одного из жильцов возник конфликт с соседом, после чего началась стрельба. Еще одна версия: все произошло на предприятии для сварочных работ. Пока сотрудники полиции не называют причины конфликта.