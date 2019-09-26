2019-09-26T23:28:30+03:00
Происшествия

В Москве неизвестный открыл стрельбу: ранено четыре человека

Полицейские уже прибыли на место и разбираются в подробностях происшествия в районе Чертаново
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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На месте работают сотрудники полицииНа месте работают сотрудники полицииФото: Михаил ФРОЛОВ
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В столице поздним вечером 26 сентября неизвестный открыл стрельбу по людям. По некоторым данным, речь об общежитии в районе Чертаново. Есть пострадавшие - четыре человека.

- Инцидент произошел на улице Красного Маяка. По предварительным данным, гражданин выстрелил из травматического оружия в людей. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. На месте работают сотрудники полиции, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По одной из версий, у одного из жильцов возник конфликт с соседом, после чего началась стрельба. Еще одна версия: все произошло на предприятии для сварочных работ. Пока сотрудники полиции не называют причины конфликта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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