2019-09-27T01:13:39+03:00
Общество

«Любит демонстрировать себя другим»: Графолог объяснил значение прощальной записки «девочки из клетки»

По мнению эксперта, Ярослава Журавлева очень инфантильна и любит перекладывать ответственность на других
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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В июле 2019 года Ярославу нашли в Нижнем НовгородеВ июле 2019 года Ярославу нашли в Нижнем НовгородеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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18-летняя Ярослава Журавлева ушла из дома три года назад. Тогда девочке было 14 лет. Школьница оставила прощальную записку, в которой призналась в любви ко всем родственникам. Слава извинилась в ней за все:

«Я люблю вас, и мне очень жаль, но я надеюсь, это последняя боль, которую я причиняю семье. До свидания, любимые мои, мы еще встретимся, обещаю».

«Я всех вас люблю — тебя, Мамик, тебя, Пушистик, тебя, Мелочь, и тебя, Галечка, но я не могу вот так жить» - такую записку оставила Слава перед побегом Фото: Иван МАКЕЕВ

«Я всех вас люблю — тебя, Мамик, тебя, Пушистик, тебя, Мелочь, и тебя, Галечка, но я не могу вот так жить» - такую записку оставила Слава перед побегомФото: Иван МАКЕЕВ

В июле 2019 года Ярославу нашли в Нижнем Новгороде. Девушка сказала: она сбежала от родственников, потому что мать запирала ее в клетке. Ярослава Журавлева написала заявление по факту истязаний. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» мать Славы Тамара Журавлева рассказала, что после ДТП дочка ударилась головой и сошла с ума. С тех пор жизнь семьи превратилась в кошмар.

Девушка сказала: она сбежала от родственников, потому что мать запирала ее в клетке

Девушка сказала: она сбежала от родственников, потому что мать запирала ее в клетке

В распоряжении «КП» оказалась прощальная записка Ярославы. Мы обратились к графологу, чтобы он объяснил, что происходило со школьницей перед уходом из дома.

— Славе свойственна истероидность. Она любит демонстрировать себя и свои качества другим людям. У нее волевой характер, но она его показывает, а не проявляет в деле. Девушка легко внушает себе определенные переживания. Травмирующие переживания вытесняет, играя в чувства и эмоции. Слава склонна моделировать ситуацию, чтобы понаблюдать, как в ней будут вести себя люди, — объясняет кандидат психологических наук, доцент, профессор МРСЭИ Дмитрий Смыслов.

Семья Журавлевых до аварии, в которой пострадала Слава Фото: Личный архив

Семья Журавлевых до аварии, в которой пострадала СлаваФото: Личный архив

По мнению Смыслова, у беглянки болезненный эгоцентризм. Девушка слишком переживает о том, как а к ней относятся другие люди. Очень инфантильна и ищет, на кого переложить ответственность за поступки.

Славе свойственна истероидность. Она любит демонстрировать себя и свои качества другим людям Фото: Личный архив

Славе свойственна истероидность. Она любит демонстрировать себя и свои качества другим людямФото: Личный архив

— Слава подвержена эмоциональным поступкам или порывам. У нее есть потребность держать дистанцию при общении с другими людьми, но вот держать эту дистанцию она не может. Склонна к нарушению общепринятых норм. Ласкательные имена значимых людей могут указывать на предрасположенность к эпилепсии, но это — гипотеза, — отметил графолог.

Слава подвержена эмоциональным поступкам или порывам Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Слава подвержена эмоциональным поступкам или порывамФото: Личная страница героя публикации в соцсети

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Трагедия семьи Журавлевых обрастает новыми подробностями. 18-летняя Ярослава Журавлева, которая три года назад сбежала от родителей, а теперь обвиняет их в истязании, угрожала своей младшей сестре. Когда-то Лиля, которой сейчас 14 лет, жила со Славой душа в душу. А теперь девочка боится встречи с новым «Я» своей сестры (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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