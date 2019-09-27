Администратор общежития в Чертаново о стрельбе: Мужчины выпивали, а потом один достал пистолет

В столице поздним вечером 26 сентября неизвестный начал стрельбу по людям. Речь об общежитии в районе Чертаново. Есть пострадавшие - четыре человека.

- Инцидент произошел на улице Красного Маяка, 26. Гражданин стрелял из травматического оружия в людей. На месте работают сотрудники полиции, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

Позже стало известно, что мужчины приехавшие из других городов России на заработки в Москву, вечером отдыхали после работы. На столе было несколько бутылок водки. Слово за слово, кто сколько зарабатывает, о политике. Остановить словесный конфликт было невозможно.

Инцидент произошел на улице Красного Маяка, 26

- Мужчины выпивали-выпивали, а потом один достал пистолет. Он стал стрелять по ногам и рукам своих знакомых, - рассказывает администратор общежития. - Вообще у нас от метро общага далековато, зато цены приятные - по 250 рублей в сутки. Живут разные. И из России, Украины и дальнее зарубежье. Бывает выпивают, конечно, но стрельбы не было. Точно не помню такого.

Сотрудники полиции продолжают работать на месте, опрашивают очевидцев.

- Установлено, что произошел бытовой конфликт, мужчины распивали спиртные напитки. Пострадавших с ранениями конечностей доставили в больницу - это три человека, еще один от госпитализации отказался. Мы предпринимаем все меры для задержания сбежавшего стрелка, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе ГУ МВД по Москве.