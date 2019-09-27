В Подмосковье задержаны полсотни нелегальных мигрантов

Сотрудники ФСБ России по городу Москве и Московской области во взаимодействии с коллегами из Тульской области, оцепили с помощью сотрудников полиции и Росгвардии несколько полей, что простираются между Серпуховом и Тулой.

Среди ботвы на полях беспилотники засекли несколько десятков граждан, которые работали без необходимых документов.

- В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий пресечена противоправная деятельность группы лиц, занимавшихся организацией проживания и трудоустройства иностранных граждан, нелегально находящихся в России. Установлены организаторы канала незаконной миграции, в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 322.1 УК России, - сообщили в ФСБ России.

Одновременно с этим сотрудники полиции и Росгвардии собрали на полях более 50 иностранных граждан, которые там работали нелегально. У 14-ти были обнаружены подложные документы. Все задержанные помещены в центр временного содержания с целью дальнейшего выдворения за пределы России. Въезд в страну им будет закрыт на ближайшие пять лет.