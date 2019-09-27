Куклачев рассказал, как кошка спасла ему жизнь

Юрий Куклачев считает себя обязанным за «второй день рождения» кошке по имени Стрелка. Вместе со съемочной группой он отправился в Японию, где должны были снимать ролик с участием дрессированных кошек. Камеры установили в вестибюле гостиницы города Коба.

- Вдруг кошка нахохлилась, глаза забегали, - рассказал журналистам Народный артист РСФСР. – Я удивился, что с кошкой случилось. Знаете, как будто на нее собака напала, шерсть вздыбилась.

После чего Стрелка выбежала из здания, а Куклачев отправился за ней следом. Операторы, схватив камеры, решили заснять продолжение этой истории на улице.

- Все, служащие, тоже вышли из гостиницы, - вспоминает тот случая руководитель театра кошек. – И вдруг началось землетрясение. Все упали.

Куклачев говорит, что кошка, почувствовав неладное, побежала не туда, где дорога и машины, а в обратную сторону – к реке. Это позволило людям переждать стихию на открытом участке. В итоге жертв среди персонала гостиницы, а также съемочной группы не оказалось.

- Это было самое крупное землетрясение в Японии. Гостиница наша рухнула, - продолжил дрессировщик.