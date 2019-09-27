2019-09-27T11:47:04+03:00
Происшествия

В Москве арестованы девять террористов из деревни Кокошкино

Они приносили присягу боевикам, которые бежали из Сирии в Египет
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Участникам банды предъявили обвинение сразу по трем статьямУчастникам банды предъявили обвинение сразу по трем статьямФото: ОПЕРАТИВНАЯ СЪЕМКА
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В Москве суд арестовал сразу девять сторонников запрещенной в России организации "Исламское государство", которые собирали средства для террористов в Сирии и Ираке. Деньги перечислялись для обеспечения материально-технических подразделений террористических организаций, а также для подготовки и терактов.

Участникам банды предъявили обвинение сразу по трем статьям: "финансирования терроризма","содействие террористической деятельности" и "участие в террористической организации". Об этом журналистам в пятницу сообщили в СК России.

- По версии следствия, один из обвиняемых вступил в ряды запрещенной террористической организации, находясь на территории Египта. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство". В одном из приложений мобильного телефона он создал группу, в которую стал приглашать проверенных лиц, согласившихся финансировать запрещенную террористическую организацию на территории Сирии и Ирака. Всего в это сообщество вошло порядка 30 участников. Организатор группы вел сбор денежных средств на свои банковские карты, затем они переводились на расчетные счета лиц, принимающих участие в боевых действиях в составе незаконного вооруженного формирования, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В следствии отметили, что с каждым из участников группы организатор разговаривал отдельно, выезжая с ними в деревню Кокошкино Московской области, где они даже принимали присягу на верность террористической организации. После посвящения новые участники должны были финансово поддерживать указанную организацию, ежемесячно переводя денежные средства.

В ходе расследования уголовного дела органами следствия совместно с сотрудниками ФСБ России, а также ГУПЭ МВД России отработаны близкие связи организатора финансирования терроризма и выявлены его соучастники. Указанные лица под тяжестью предъявленных доказательств дали признательные показания. Следователями СК России были проведены многочисленные обыски и задержания на территории Москвы, Московской области, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики.

Пресечена деятельность группы лиц, причастных к финансированию терроризма.

ИСТОЧНИК KP.RU

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