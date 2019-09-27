Ширак в юности перевёл на французский всего «Евгения Онегина»

18 марта 2005-го в столицу Франции прибыл с визитом президент Владимир Путин. А вместе с ним... аж 30 российских писателей.

Точнее, наши литераторы прилетели раньше - как раз в это время в «городе моды» проходил XXV Парижский книжный салон. Но всех их президент Жак Ширак решил позвать в Елисейский дворец. Видимо, хотел сделать приятное и Путину, и нашим классикам, которых было в составе того десанта немало.

Андрей Вознесенский, Даниил Гранин, Виктор Ерофеев, Василий Аксёнов...

Я почему-то сразу «запал» на Вознесенского. Наверное, не только потому, что из современных поэтов любил его больше всего. Андрея Андреевича нередко можно было видеть у нас в «Комсомолке», запросто шагающего по коридору - когда в газете публиковали стихи Вознесенского, он накануне всегда сам приезжал к нам и свои публикации вычитывал, правил...

В общем, только о Путине и Вознесенском (ну, и разумеется, о Шираке), я тогда, в основном, и писал в своих репортажах, которые передавал в «Комсомолку». Ничего, что я сейчас сам себя - ну, совсем маленько - процитирую?

...У Елисейского дворца, как известно, почему-то насыпан гравий: так у них, французов, там заведено. И по этому гравию не спеша, поддерживаемый женой-ангелом-хранителем Зоей Богуславской, брел Вознесенский.

Президенты Ширак и Путин, о чем-то оживленно до этого беседовавшие на крыльце, мгновенно замолкают. Остальная публика - тоже. Тишина... Только слышно, как скрипит французский гравий под ботинками Поэта.

У Вознесенского - к тому времени он потерял голос («Для миллионов я стал тишиной материальной. Я свою душу - единственный мой голос теряю...») - в руках какой-то приборчик, с его помощью он и разговаривает с президентами. Почти беззвучно. О чем? Потом я спросил его об этом.

- Они меня приятно удивили, - поделился Андрей Андреевич. - Ширак вспомнил, как много лет назад слушал мое выступление в Парижском доме поэзии. А Путин сказал, что любит мои стихи...

А вот когда встреча президентов с писателями началась, стало ещё интереснее. Путин сразу же, как передавали мы тогда в своих заметках, «отметил особое внимание президента Франции к русской литературе и культуре» и напомнил, что «Жак Ширак много лет назад занимался переводами русской классики».

Ну, и хозяину Елисейского дворца тут же, сам же и подтвердил (я это хорошо помню), что - когда ему было 19 лет, он переводил Евгения Онегина.

«Ваш приезд в Париж для нас удовольствие и честь, - признавался Тогда Ширак. - Для меня лично это большое удовольствие, и вы должны знать, что российская культура и российская литература в моем сердце занимают особое место уже с раннего детства и юности».

О дальнейшей судьбе своих переводов Пушкина Ширак тогда распространяться не стал... А чуть позже - и во французской, и в российской прессе - появилась информация о том, что «Евгений Онегин» «молодого Ширака» его университетским преподавателям вроде бы даже и нравился. Но - ни одно из издательств (а их было то ли 10, то ли 12), куда обращался будущий глава Франции, не захотели его печатать.

И только через много лет, когда Ширак стал премьер-министром, издатели предложили ему выпустить его труды, но - уже отказался сам переводчик.

Может быть, теперь «Евгения Онегина» - в переводе Жака Ширака - все же издадут? Если, конечно, ещё не издали...

Сейчас вот подумал - а что, интересно, наверное, - тем, кто знает французский, почитать в переводе Ширака хотя бы такие вот пушкинские строки:

Monsieur l'Abbé, француз убогой,

Чтоб не измучилось дитя,

Учил его всему шутя,

Не докучал моралью строгой,

Слегка за шалости бранил

И в Летний сад гулять водил...