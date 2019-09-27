Русские из «Монако» покорили Францию

Теперь иначе как «русский маг», «царь» или «Александр Великий» его во Франции вообще не называют. Причиной тому великолепная игра хавбека в дерби с «Ниццей», где россиянин отличился дублем и голевым пасом.

На клубе бизнесмена Дмитрия Рыболовлева «Монако» во французской футбольной Лиге 1 все уже почти успели поставить крест: опять провальное начало сезона, шесть матчей без побед, а Головин совсем не помогает команде. Вдобавок «Ницца» - грозный соперник, шедший на третьем месте турнирной таблицы. Этот клуб недавно купил британский миллиардер Джим Рэтклифф, и всем невероятно нравилась его грамотная трансферная политика и хорошие спортивные результаты. Но полтора часа «русской футбольной магии» во вторник не оставили хваленой «Ницце» ни единого шанса.

Дмитрий Рыболовлев, на которого оказывалось невероятное давление накануне дерби, вновь показал французам и англичанам, что россиян не стоит сбрасывать со счетов. Разъяренные болельщики и фанаты «Монако» требовали от Рыболовлева выгнать португальского тренера Леонарду Жардима и других решительных, но поспешных мер, и многие в его ситуации, несомненно, пошли бы у общественного мнения на поводу. Но только не Рыболовлев. В очередной раз он продемонстрировал недюжинную выдержку и решил дать шанс команде и тренеру. Жардим в итоге произвел тактические перестановки, отказавшись от привычной схемы 4-4-2 в пользу экспериментальной 3-5-2, но команде, оставшейся без Радамеля Фалькао, все еще был нужен лидер на поле. Эту роль и взял на себя молодой Александр Головин. И теперь он на обложке ведущего французского спортивного издания L’Equipe, а спортивные журналисты ставят ему невиданные 9/10 баллов за матч!

Пригласить полузащитника сборной России в «Монако» - личное решение президента клуба Рыболовлева. Он присутствовал на матче ЧМ-2018 с Хорватией в Сочи, где яркая игра хавбека впечатлила его, и он сразу распорядился начать переговоры с «ЦСКА» по поводу трансфера. В итоге Головин перешел в «Монако», по слухам, за рекордные для клуба 30 млн евро. Поначалу дела у Александра на новом месте не клеились, адаптация проходила тяжело. Все-таки Монако – кардинальная смена обстановки по сравнению с Москвой, а уж тем более с родным для Александра сибирским Калтаном. Вдобавок «Монако» тогда переживал свой самый тяжелый за десять лет кризис, и все это явно не способствовало вере в свои силы. Да и с тренером Тьерри Анри отношения не складывались. Многие СМИ тогда писали, что зря вообще Головин в это Монако уехал - у команды явные проблемы с тренерами и игрой. А тут еще и бесконечные травмы не давали толком набрать форму и почувствовать игру. Но Дмитрий Рыболовлев не бросил соотечественника на произвол судьбы. С первого дня он помогал Александру обосноваться в Монако, снять жилье, найти языковые курсы, да и просто общался с ним и подбадривал в сложные моменты. Как врач по образованию, Рыболовлев внимательно следил за восстановлением Александра после травм. Рыболовлев также принял решение вернуть на тренерский пост Леонарду Жардима, который ценил Александра и давал ему проявить себя.

В конечном итоге, как показало время, и Головин, и Рыболовлев с выбором не ошиблись. После матча с «Ниццей» Рыболовлев вместе с гендиректором клуба Олегом Петровым и тренером Леонарду Жардимом зашли в раздевалку и лично поздравили Головина и команду с победой. Своей игрой Головин не просто принес клубу очень нужные ему очки, он снял огромный психологический груз и с Жардима, которому прочили отставку, и с не так давно пришедшего в футбольный мир Петрова, и со всей команды, на которую давили все последние недели.

В конце прошлого сезона Александр помог «Монако» остаться в высшей лиге французского футбола, забив гол и отдав результативный пас в матче с «Амьеном». Возможно, тогда на его счет у болельщиков и футбольных экспертов и оставались какие-то сомнения, но после недавнего триумфа русского духа в матче с «Ниццей» и включения Александра в символическую сборную 7-го тура им остается только писать «Spasiba Golovin». Летом Рыболовлев выделил клубу более 130 млн евро на усиление состава и лично утверждал кандидатуры будущих партнеров Головина. Приобретения пока выглядят более чем ценными: Агилар – отличный защитник, а Бен Йеддер сходу стал главным бомбардиром клуба. Если дела у Головина пойдут так и дальше, спасти сезон для «Монако» будет вполне посильной задачей. В конце концов, характеру и вере в свои силы Рыболовлева и Головина можно только позавидовать. В очередной раз они продемонстрировали всему миру, что русские могут долго запрягать, но если уж они едут, то угнаться за ними совсем непросто даже для звезд французского футбола.