Аверин о пьяном дебоше на борту самолета и штрафе 500 рублей: У меня все хорошо, не волнуйтесь

Известный актер Максим Аверин 26 сентября возвращался в Москву с гастролей из Барнаула, в самолете не сдержался, нецензурно стал выражаться, послал стюардесс. Такие новости о заслуженном артисте появились сразу же после посадки самолета в "Шереметьево".

- Произошел инцидент, связанный с деструктивным поведением пассажира, - деликатно скажут в авиакомпании "Аэрофлот".

Экипажи всегда готовы, что на борту могут оказаться нестандартные пассажиры и знают, как действовать. Поэтому действовали строго по инструкции.

Звезда сериала "Глухарь" 43-летний Максим Аверин был в Барнауле по работе - 25 сентября играл в спектакле "Там же, тогда же" вместе с актрисой Анной Якуниной. На следующий день актер и его коллега летели в Москву. Вместе с ними возвращался и директор актера 53-летний Николай Коренев. Видимо, гастроли были успешные, директор не отказался в самолете от спиртных напитков, а потом перестал контролировать себя и выражения.

- Ему все было не так в бизнес-классе, стюардессы пытались успокоить пьяного пассажира. Он посылал стюардесс на три буквы. Тут еще и сам Максим Аверин подключился. Он подчеркивал, что с заслуженным артистом России ведут себя неправильно. Хотя некорректно себя вел именно он, - рассказывают очевидцы.

В компании "Аэрофлот" подтвердили, что актер и его директор были с внешними признаками алкогольного опьянения и грубо нарушали правила поведения в самолете.

- Мужчины вели себя крайне вызывающе, проявляя неуважение по отношению к экипажу и другим пассажирам. Нецензурно выражались и оскорбляли бортпроводников, всячески создавая дискомфорт для других пассажиров рейса. На устные и письменное предупреждения экипажа они не реагировали, - рассказали "Комсомольской правде" в пресс-службе "Аэрофлота".

Еще в небе пилоты дали знать сотрудникам полиции, что у них на борту дебошир и попросили встретить пьяного пассажира.

- Командир воздушного судна осуществляющего перелет из Барнаула в Москву передал информацию о находящемся на борту неадекватном пассажире. В связи с этим на встречу прибывающего борта в аэропорт Шереметьево был направлен наряд транспортной полиции, - рассказывают в Управлении на транспорте МВД России по ЦАО.

Когда полицейские прибыли к самолету, то стюардессы пожаловались не только на Аверина, но и на его директора. Они безадресно выражались нецензурной бранью. Оба были доставлены в дежурную часть. Штраф 500 рублей за "Мелкое хулиганство" выписали только заслуженному артисту, директор избежал наказания.

После обрушившейся "славы" в соцсетях и СМИ, актер Максим Аверин и его директор решили отключить телефоны.

- Друзья! У меня все хорошо! Не волнуйтесь! - написал в соцсетях Максим Аверин.

Не все поклонники поверили, что их любимый артист себя вел неадекватно, а другие напомнили ему, что нужно быть человеком в любом статусе.

- Полное разочарование поведением Аверина на борту самолета. Пьяный дебош. После всех и послал. Зазвездился, - написали поклонники артисту.

- Не напьешься, не прославишься, - написала в соцсетях фанатка.

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