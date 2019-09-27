2019-09-27T13:03:33+03:00
Общество

Праздник в узком кругу: к Жирковым пришли Смольников и Кокорин с женой

Юрий и Инна организовали день рождения в футбольном стиле для сына
Инна ФЕДОТОВА
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Инна и Юрий Жирковы с сыном ДанииломИнна и Юрий Жирковы с сыном ДанииломФото: Личный Архив
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В многодетной семье Жирковых трое детей. Футболист сборной России и ФК «Зенит» Юрий и его супруга бизнесвумен Инна стараются организовать для сыновей и дочери интересные праздники. На днях их младшему наследнику Даниилу исполнилось четыре года.

В начале решили праздновать в кругу семьи.

Инна Жиркова с женой Александра Кокорина Дарьей Фото: Личный архив

Инна Жиркова с женой Александра Кокорина ДарьейФото: Личный архив

«Испекли торт для именинника, а поздним вечером накануне дня рождения заказали шары в футбольном стиле», - рассказывает «КП» Инна Жиркова.

В день рождения с раннего утра Даня радовался сюрпризу и разбирал подарки, а родители решили все же не отступать от традиций и собрать гостей.

Инна и Юрий Жирков с сыном Димой, Даней и дочкой Миланой Фото: Личный архив

Инна и Юрий Жирков с сыном Димой, Даней и дочкой МиланойФото: Личный архив

Друзья Жирковых предложили для празднования свой ресторан в центре Санкт-Петербурга, в этом же заведении в прошлом году Юрий отмечал 35-летний юбилей.

На день рождения Даниила Жиркова позвали самый узкий круг друзей семьи. Среди гостей были звезды футбола: Бранислав Иванович, Игорь и Екатерина Смольниковы, Александр Кокорин с женой Дарьей и сыном.

Наследники футболистов сыграли 2товарищеский матч» Фото: Личный архив

Наследники футболистов сыграли 2товарищеский матч»Фото: Личный архив

Развлекали гостей аниматоры, праздник был организован стилистике мультфильма «Три кота». Кульминацией праздника стал футбольный матч: наследники звезд российского футбола гоняли мяч, а папы подбадривали малышей советами. Торт в форме мяча с удовольствием пробовали и дети, и взрослые.

А на следующее утро Жирков-младший рассматривал подарки: спортивную машинку, мячи, форму, спортивные костюмы.

Екатерина Смольникова и Инна Жиркова

Екатерина Смольникова и Инна Жиркова

Даня Жирков влюблен в футбол. «Даня, похоже, растет футболистом: он может отказаться смотреть мультик, чтобы следить за футбольным матчем. Ребенок уже давно знает все правила, готов днями напролет с папой, с дедушкой, с бабушкой или со мной гонять мяч. Кстати, бьет он только левой ногой. И неплохо так бьет!» — рассказывает нам Инна Жиркова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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