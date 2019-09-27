В Подмосковье подозреваемый получил в суде дополнительную статью, потому что забыл выложить наркотики перед заседанием

То ли бесстрашие, то ли забывчивость не дали 29-летнему Дмитрию из Одинцова вытащить перед судом из кармана пакетик с наркотиками. 18 сентября у парня был важный день - в местном суде слушалось его дело по статье 228. Он попался с наркотиками за пару дней до этого. Перспективы не слишком ясные, но и не совсем удручающие. Молодой человек по своей статье мог отделаться штрафом и условкой. Если бы не одно «но»…

- В помещении Одинцовского суда при досмотре старшим конвоя у Дмитрия Голодка 1990 года рождения нашли сверток, в котором находилось наркотическое вещество «героин» массой 4.2 грамма. Подсудимый, чье дело по статье 228 должно было слушаться в суде, получил еще одну аналогичную статью 228 ч.2 дополнительно, – рассказал источник kp.ru в правоохранительных органах.

Сами конвоиры были слегка ошарашены находкой. Никто из сотрудников не ожидал, что кто-то догадается притащиться в суд, имея при себе «вес» на новую полноценную статью. Наркотики, естественно, у Дмитрия изъяли, завели еще одну уголовное дело и отправили с новыми друзьями в униформе ждать оглашения приговора.