Участники РЭН-2019 обсудят Национальную технологическую инициативу «Энерджинет»

4 октября на полях Российской энергетической недели состоится панельная сессия «Энерджинет 2.0: приоритеты, перспективы, возможности».

К участию в сессии приглашены: специальный представитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков, первый заместитель председателя Комитета ГосДумы по энергетике Валерий Селезнёв, замминистра энергетики Российской Федерации Павел Сорокин, генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский, заместитель председателя правления АО «Системный оператор Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС») Фёдор Опадчий, руководитель проектного центра развития инноваций Фонда «Центр стратегических разработок», заместитель руководителя рабочей группы НТИ «Энерджинет» Дмитрий Холкин. Модератором встречи выступит соруководитель рабочей группы НТИ «Энерджинет» Олег Гринько.

Национальная технологическая инициатива (НТИ) «Энерджинет» направлена на развитие сервисов интеллектуальной энергетики и считается одним из приоритетов госполитики по развитию отраслей нового технологического уклада и выходу России на «рынки будущего». Сегодня реализация «дорожной карты» ведется сразу на нескольких уровнях. В том числе на уровне власти, где пошагово совершенствуется нормативная база, направленная на упрощение взаимодействия государства и инновационного бизнеса.

«Благодаря Национальной технологической инициативе в нашей стране удалось запустить очень важную работу, связанную с разработкой архитектуры новой энергетики. Это принципиально важный вопрос, потому что отдельно взятые технические решения никому не нужны, нужны комплексные решения, интегрированные в бизнес», – утверждает руководитель проектного центра развития инноваций Фонда «Центр стратегических разработок», заместитель руководителя рабочей группы Национальной технологической инициативы «Энерджинет» Дмитрий Холкин.

На панельной дискуссии ее участники обсудят, каких результатов уже удалось добиться в реализации «дорожной карты» НТИ «Энерджинет», какие новые технологические тренды появились на мировых энергетических рынках, какие вызовы они формируют перед российской энергетикой, – и другие актуальные вопросы современной цифровой энергетики.

Российская энергетическая неделя пройдет в Москве 2-5 октября. Организаторы – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.