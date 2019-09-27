2019-09-27T13:30:07+03:00
Умные вещи

Ко Дню тигра в Одноклассниках появились видео с амурскими тиграми в живой природе

ОК регулярно поддерживает социальные проекты WWF России
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Ко Дню тигра WWF России загрузил в ОК новые видео, которые рассказывают о жизни амурского тигра в дикой природеКо Дню тигра WWF России загрузил в ОК новые видео, которые рассказывают о жизни амурского тигра в дикой природеФото: Одноклассники
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Всемирный фонд дикой природы (WWF) проведет в социальной сети Одноклассники масштабную акцию, посвященную Дню тигра. Специалисты фонда разместили в соцсети ролики с фотоловушек и образовательные видео о жизни амурского тигра, а 29 сентября в ОК пройдет трансляция парада из Владивостока, посвященного большим кошкам. Посмотреть на шествие «полосатой» колонны в прямом эфире в можно будет группе WWF России в 12:00 по местному времени (5:00 по московскому времени).

Ко Дню тигра WWF России загрузил в ОК новые видео, которые рассказывают о жизни амурского тигра в дикой природе. Например, пользователи ОК могут посмотреть видео с фотоловушки в котором тигрица прогуливается с тигренком или как тигр знакомится с новым объектом. Также в ОК доступен фильм «Букварь следопыта», который иллюстрирует инструкции о том, как проходит учет амурского тигра в России. Еще одно видео, которое позволит больше узнать о «больших кошках» — «История тигрят» — драматический фильм о том, как легко может разрушиться тигриная семья.

Ко Дню тигра в Одноклассниках появились видео с амурскими тиграми в живой природе

Ко Дню тигра в Одноклассниках появились видео с амурскими тиграми в живой природе

День Тигра традиционно отмечается в последнее воскресенье сентября. Впервые этот праздник появился в 2000 году, чтобы напомнить жителям Дальнего Востока и всей России в целом о том, как важно сохранить на Земле популяцию амурского тигра. В июне 2019 года Всемирный фонд дикой природы (WWF) запустил в Одноклассниках викторину, посвященную редким и исчезающим видам животных. Одним из героев проекта стал амурский тигр.

ОК регулярно поддерживает социальные проекты WWF России. Так, в 2013 году на странице 404 социальной сети была размещена информация о животных, занесенных в Красную книгу, а в 2016 и 2017 годах пользователи ОК присоединились к акции «Час земли» с помощью мобильного стримингового приложения OK Live. В 2018 году в День экологического долга ОК и WWF запустили совместный тест, позволяющий пользователям узнать, какое влияние они оказывают на планету и рассчитать экологический след.

ИСТОЧНИК KP.RU

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