2019-09-27T13:54:29+03:00
Общество

Сергей Собянин: Доходы города от туризма превысили 120 млрд рублей в год

Мэр рассказал, что это значительно больше, чем Москва тратит на реновацию хрущевок
Алиса ТИТКО@AlisaTitko
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Проект реализован. Он был непростой, - сказал мэр МосквыПроект реализован. Он был непростой, - сказал мэр МосквыФото: Алиса ТИТКО
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Москва ожидает еще больше туристов, чем в прошлом году, когда в столице проходил Чемпионат мира по футболу. Об этом мэр города сказал 27 сентчбря во время посещения отеля Pentahotel 4* на Новом Арбате.

- Поток туристов за последние годы увеличился - почти удвоился. Это связано с улучшением инфраструктуры, благоустройством города, крупными фестивалями, которые мы проводим. Количество гостиниц в городе удвоилось, - рассказал мэр Москвы Сергей Собянин.

Один из объектов гостиничного хозяйства был реализован на основе московского дома-книжки на Новом Арбате. Здание принадлежало городу, здесь было угольное министерство, в 90-е годы ремонтные работы не проводились, а фасад перестал быть эстетичным. Город выставил здание на аукцион, компания Capital Group выкупила его, отреставрировала и приспособила под отель и апартаменты.

- Проект реализован. Он был непростой, - сказал мэр Москвы.

- Компания Capital Group выкупила это здание в 2016 году. Была создана гостиница, около 300 номеров. Мы привлекли международного оператора Pentahotel. Заполнение гостиницы сейчас 95%, - рассказал Павел Те, председатель совета директоров и совладелец холдинга Capital Group.

- Заполняемость гостиниц - это первый индикатор того, что происходит в городе в области туризма. Никогда такой заполняемости не было. Зимой всегда был спад. За последние годы доходы города от туризма превысили 120 млрд рублей в год. Это огромная сумма, сопоставимая с крупнейшими проектами Москвы, которые мы реализуем. Например, это значительно больше, чем мы тратим ежегодно на реновацию хрущевок в Москве. Так что это значимое подспорье для экономики города, - отметил Сергей Собянин.

Всего за полгода четырехзвездочный отель Pentahotel заинтересовал многих туристов. Он находится близко от Кремля, подходит для размещения с домашними животными. В отеле есть фитнес-центр, терраса и общий лаундж. Предоставляется бесплатный Wi-Fi.

В отреставрированном здании-книжке также создали 104 сервисных апартамента, 178 апартаментов для длительного проживания, ресторан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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