Комментатор «Формулы-1» рассказала о главных интригах в «королевских гонках» в преддверии Гран-при Сочи

С 27 по 29 сентября лучшие гонщики планеты соберутся в Сочи. В России пройдет уже шестой этап «Формулы-1». У России сейчас только один представитель в «королевских гонках» - Даниил Квят.

Трансляции автогонок традиционно пройдут на телеканале «Матч ТВ». В преддверии соревнований экспертное мнение для «КП» выразила комментатор Наталья Фабричнова.

- Наталья, какие перспективы у Даниила Квята могут быть в ближайшее время? Известно, что в команду посильнее, а именно «Ред Булл» его в этом году не взяли.

- Отмечу, что он в системе «Ред Булл» остается. Из «Торо Россо» его в любой момент по-прежнему могут повысить. Не думаю, что можно уже сейчас с уверенностью говорить о том, что Квяту закрыта дверь в «Ред Булл» даже на следующий сезон.

Руководство этой команды часто меняет мнение по ходу сезона. Вполне могут передумать и взять его в «Ред Булл» в следующем году.

- Говорят, что спонсоров недостаточно у Квята, а у тайца-конкурента Алекса Албона богатые спонсоры…

- Все мы знаем, что у пилота карьера складывается гораздо лучше, если есть финансовая поддержка со стороны спонсоров. Ему легче сохранить место в «Формуле-1».

Квяту можно рассчитывать только на себя. За него говорят только результаты. В «Формуле-1» к Квяту уже присмотрелись. Знают о его скорости, природном таланте. Бывают вопросы к стабильности, но нет абсолютно стабильных пилотов даже среди лидеров.

- Говорят ещё о сценарии, что Квят может оказаться в будущем в «Феррари» транзитом через команду «Альфа-Ромео».

- Звучит в целом реалистично, но не знаю, нужно ли самому Квяту менять команду сейчас. После «Альфы-Ромео» есть возможность попасть в «Феррари», но сейчас там места заняты. Тот же Феттель не раз говорил, что из этой команды в ближайшее время не уйдет.

В «Формуле-1» к Квяту уже присмотрелись. Знают о его скорости, природном талантеФото: REUTERS

- Известно, что в «Формуле-1» связи многое решают. Скажется ли как-то на карьере Даниила, что у него известная гражданская жена — дочка легендарного пилота Нельсона Пике?

- Если бы это была дочка советника «Ред Булл» Хельмута Марко, то может быть (улыбается). А так сам Нельсон совсем на гонках не появляется. Связи, конечно же, есть, но они не могут устанавливаться виртуально. Нужно присутствовать, разговаривать. Самый яркий пример — Йос Ферстаппен (отец одного из ведущих гонщиков Макса Ферстаппена). Он и с конкурентами разговаривает, и с командой сына дружит, воздействует на них через прессу — очень активно занимается карьерой сына.

Ни разу не видела, чтобы Нельсон Пике появлялся на гонках, с кем-то общался. Скорее, это помогает с моральной точки зрения, так как Келли Пике — очень хорошая девушка, я рада за Даню.

- О свадьбе ребята пока не распространялись?

- Даня особо не распространяется по этому поводу, здесь ничего сказать не могу.

- Ещё два пилота в младших сериях у нас есть — Роберт Шварцман и Никита Мазепин. Можно ли ждать их в «Формуле-1» в ближайшее время?

- Шварцман очень быстрый, и главное- он в правильной команде, входит в молодежную программу «Феррари». Не хочу сглазить, но думаю, что в Сочи он станет чемпионом «Формулы-3».

Многие мои коллеги говорят, что он очень открытый, идёт на контакт и располагает к себе журналистов. Это очень важно. Его репутацию та же пресса будет создавать.

Получается, что у него и результаты великолепные, и репутация в медиа-пространстве идеальная. Предполагаю, что на следующий сезон он перейдет в старшую «Формулу-2», это последняя ступень перед «Формулой-1».

У Никиты Мазепина в этом сезоне есть сложности с машиной. Такое бывает — это технический вид спорта. Пока трудно сказать про его перспективы. Если захочет оставаться в «Формуле-2», то должно больше повезти с машиной и тогда все получится.

- Первый Гран-при России вызвал огромный ажиотаж. Кажется, сейчас интерес спадает?

- Любая новая трасса вызывает ажиотаж, а затем всегда бывает небольшой спад. Первый год — особенный в любой стране. Если сравнивать, то только со второго или третьего сезона. По цифрам не могу сказать, но главная трибуна у нас всегда заполнена.

Вопрос менталитета важен. Японцы, например, за четыре часа приходят и просто смотрят на трассу. У нас люди заполняют трибуны, но больше в воскресный гоночный день.

Эта и наша в целом задача, чтобы люди понимали, что интересно наблюдать в «Формуле-1» не только за гонкой, но и за квалификацией, где у пилотов всего несколько попыток показать лучшее время на легкой машине.

- Многие жалуются, что трасса очень скучная. Может быть, стоит поменять конфигурацию?

- Здесь есть две точки зрения. Во-первых, все городские трассы называют скучными. Сингапур, Монако, Сочи. Действительно, там трудно обгонять, а людям интересны, прежде всего, обгоны.

В Сочи пока только начало, пишется история. Думаю, что для зрелищности было бы неплохо привозить самую мягкую резину. Она быстрее изнашивается, это провоцирует разнообразие тактик.

С точки зрения конфигурации я бы ничего не меняла. Это просто такая особенность городских трасс.

- Контракт «Формулы-1» с Россией действует еще несколько лет. Стоит ли ждать, что соглашение продлят?

- Продление контракта — вопрос политической воли в любой стране. Заполнение трибун — не самый важный фактор. В Китае, например, всегда полупустые трибуны. Не национальный вид спорта для них, мягко говоря.

В дальнейшем, если страна хочет иметь у себя «Формулу-1», то, прежде всего, важны спонсоры. Можно привести в пример Германию. Они бы и рады проводить Гран-при, но не хватает ресурсов.

- Чего нам все-таки ждать от Квята в Сочи? Насколько подходит ему трасса? От кого ждать победы в России?

- Фаворит традиционно - «Мерседес». Тот же финн Вальттери Боттас — мастер именно сочинской трассы. Шутили даже, что на прошлом Гран-при он не боролся, к России готовился.

Команде Дани городские трассы не слишком подходят. Возможность может ему дать дождевой прогноз погоды в том числе. В субботу вероятны дожди, если удастся квалифицироваться повыше, то шансы на очки будут, учитывая, что в гонке сложно обгонять.