2019-09-27T14:48:42+03:00
Экономика

Мировая энергетика до 2040 года: проблемы и перспективы развития

На РЭН представят вероятные долгосрочные перспективы развития глобального энергетического рынка
Поделиться:
Фото фонда РосконгрессФото фонда Росконгресс
Изменить размер текста:

S&PGlobalPlatts, ведущее независимое информационное агентство, специализирующееся на публикации ценовых котировок на сырьевых и энергетических рынках, представит свой долгосрочный прогноз развития энергетики на «Российской энергетической неделе» 2 октября 2019 года. Представители Platts обсудят широкий круг вопросов развития энергетических рынков с учетом так называемого Энергетического Перехода (EnergyTransition), включая влияние новых стандартов по выбросам серы Международной морской организации (IMO2020) для судоходства, перспективы использования природного газа в условиях его переизбытка в Европе и влияние новых технологий на мировое потребление и производство энергии.

В рамках сессии “Глобальный прогноз энергетических рынков Platts до 2040 года” глава аналитического подразделения PlattsAnalytics Крис Миджли (ChrisMidgley) представит наиболее вероятные долгосрочные перспективы развития глобального энергетического рынка, по мнению аналитиков компании, в том числе с учётом экологических вызовов. В дискуссии примут участие: главный аналитик по рейтингам и инфраструктуре S&PGlobalRatings Елена Ананкина; руководитель департамента энергетических исследований ОПЕК Абдерразак Бенюсеф; руководитель департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко; руководитель Аналитического центра Российского энергетического агентства Министерства энергетики Российской Федерации Денис Дерюшкин; главный экономист по России и СНГ компании BP Владимир Дребенцов.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Цель мероприятия – обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Общее число участников РЭН-2018 составило 9500 человек.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.

Еще больше материалов по теме: ««Российская энергетическая неделя» (РЭН) - 2019»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Эксперты обсудили методы повышения эффективности добычи нефти
На площадке Международного форума по энергоэффективности и развитию энергетики «Российская энергетическая неделя» состоялась панельная дискуссия «Повышение эффективности добычи нефти: отвечая на вызовы»
Новости 24
Звезда сериала «Глухарь» и «Час Волкова» Виктор Балабанов попал в больницу
Российская система платежных карт под угрозой?
В Госдуме призвали лишить Deutsche Welle лицензии на вещание в России
На авиабазе Хмеймим сбили больше 100 дронов боевиков за два года
Ученые составили топ-5 опасных для водителей песен
МИД РФ: американские санкции против Ирана могут подорвать ядерную сделку
В Совфеде прокомментировали призыв на Украине отказаться от «русского мира»
Жителей Тобольска обеспечили чистой и качественной питьевой водой
Правообладатели свинки Пеппы хотят взыскать с российской компании 33 миллиона рублей
Песков рассказал об отношении Путина к курению коллег-президентов
Порошенко не явился на допрос по делу об инциденте в Керченском проливе
Песков надеется, что до публикации стенограммы Трампа с Путиным ситуация не дойдет
В Москве у мелкой чиновницы украли часы за миллион рублей
Глава Тюменской области Александр Моор: «Программа «Агростартап» - эффективный инструмент развития малого бизнеса»
Опубликовано видео первого полета беспилотника «Охотник» с истребителем Су-57
Бывший замгенсека ООН прокомментировал возможность переноса Генассамблеи из США
В Кремле рассчитывают на возобновление авиасообщения с Грузией
«Я так много плакала»: жители Стамбула рассказал о землетрясении в городе
Подтверждать стаж бумажными документами с 2020 года будет не нужно
«У меня все хорошо»: Максим Аверин обратился к фанатам после пьяного дебоша в самолете
В МИД Киргизии вызвали российского дипломата после высказывания Андрея Малахова
Эйфелева башня погасла в память о Жаке Шираке
Японская авиакомпания начала продавать билеты на места подальше от «кричащих детей»