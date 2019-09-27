Мировая энергетика до 2040 года: проблемы и перспективы развития

S&PGlobalPlatts, ведущее независимое информационное агентство, специализирующееся на публикации ценовых котировок на сырьевых и энергетических рынках, представит свой долгосрочный прогноз развития энергетики на «Российской энергетической неделе» 2 октября 2019 года. Представители Platts обсудят широкий круг вопросов развития энергетических рынков с учетом так называемого Энергетического Перехода (EnergyTransition), включая влияние новых стандартов по выбросам серы Международной морской организации (IMO2020) для судоходства, перспективы использования природного газа в условиях его переизбытка в Европе и влияние новых технологий на мировое потребление и производство энергии.

В рамках сессии “Глобальный прогноз энергетических рынков Platts до 2040 года” глава аналитического подразделения PlattsAnalytics Крис Миджли (ChrisMidgley) представит наиболее вероятные долгосрочные перспективы развития глобального энергетического рынка, по мнению аналитиков компании, в том числе с учётом экологических вызовов. В дискуссии примут участие: главный аналитик по рейтингам и инфраструктуре S&PGlobalRatings Елена Ананкина; руководитель департамента энергетических исследований ОПЕК Абдерразак Бенюсеф; руководитель департамента стратегий и инноваций компании «Газпром нефть» Сергей Вакуленко; руководитель Аналитического центра Российского энергетического агентства Министерства энергетики Российской Федерации Денис Дерюшкин; главный экономист по России и СНГ компании BP Владимир Дребенцов.

Международный форум «Российская энергетическая неделя» (РЭН) пройдет в Москве со 2 по 5 октября 2019 года. Цель мероприятия – обсуждение актуальной мировой энергетической повестки, определение основных направлений развития отраслей ТЭК, поиск оптимальных решений в ответ на существующие вызовы. Общее число участников РЭН-2018 составило 9500 человек.

Организаторы Российской энергетической недели – Министерство энергетики Российской Федерации и Фонд Росконгресс при поддержке Правительства Москвы.