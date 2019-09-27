Агент о переходе Мамаева в «Динамо»: «Скауты ФСИН порекомендовали его, поиграв с ним на зоне»

Павел Мамаев продолжает искать новую работу после освобождения из СИЗО. С «Краснодаром» футболист контракт расторг. Главными претендентами на полузащитника считаются «Динамо» и «Ростов».

Вокруг «бело-голубых» вообще очень много любопытной информации в последнее время. Российская пресса называет большое количество кандидатов на место главного тренера, которое пока занимает Дмитрий Хохлов. Всерьез говорят о возможном назначении на этот пост одного из двух итальянских специалистов — либо экс-тренера «Спартака» Массимо Карреры, либо бывшего наставника «Милана» Дженнаро Гаттузо.

Разобраться в сложных подводных течениях российского футбола «КП» помог известный футбольный агент Дмитрий Селюк.

- Дмитрий, на ваш взгляд, куда бы лучше было трудоустроиться Павлу Мамаеву? «Динамо» или «Ростов»?

- Если бы Мамаев перешел в «Динамо» меня бы это удивило. Это новость для журнала «Крокодил». Скауты ФСИН порекомендовали Мамаева в «Динамо», поиграв с ним на зоне. Есть все же определенный имидж у команды.

А про «Ростов» я изначально говорил, что для него это - самый оптимальный вариант». «Рубин», «Урал» и «Ахмат» я бы еще отметил. Екатеринбург отгоним, так как они финансово не потянут.

- Мамаеву найдут место в «Ростове»? С Карпиным не возникнет проблем?

- Думаю, особых проблем не будет у Мамаева. В «Ростове» постоянное движение футболистов. Кого-то продадут наверняка.

Я видел информацию, что и «Торпедо» хочет Павла. Тоже неплохой вариант, чтобы форму набрать, а там «Торпедо» и высшую лигу выйдет. Москва все же. Единственное, что в «Торпедо» с деньгами не так хорошо как в «Ростове». Но и сам Мамаев — возрастной футболист, возможны варианты.

- Прошла недавно новость, что Гаттузо в Москве. Якобы, в «Динамо» его сватают.

- Гаттузо я хорошо лично знаю. Очень достойный кандидат в любую российскую команду и не только. Он и «Милан» тренировал, в Греции работал. Требовательный специалист. Был один случай интересный.

Приехал Гаттузо в Грецию и проводил тренировки, а там некоторые работники вышли на поле с лишним весом. Толстячки можно сказать. И он заставил их работать вместе с футболистами. Сразу лишние греки отсеялись на тренировке.

- В Италии с «Миланом» не очень получилось у него. В Лигу чемпионов не попали.

- В Лигу чемпионов в Италии не попал — не так страшно. Тут некоторые у нас про Карреру говорят, а он вообще в Италии не тренировал. И возникает вопрос, почему же его сейчас никто не берет?

Почему же главный тренер «Интера» Конте не берет его себе в команду? Если он такой замечательный, то почему же его никто не хочет брать? Супертренер же — выиграл РПЛ…

А Гаттузо — человек с характером. У него на первом месте дисциплина, физическая подготовка. Он точно ничем не хуже того же Карреры.

У него огромный игровой опыт, Гаттузо работал с очень серьезными тренерами во время карьеры. Я не говорю, что он идеальный кандидат для «Динамо», но любой российский клуб только выиграет от него.

Во-первых, это привлечет огромное внимание международных зрителей к команде, которую возглавит Гаттузо. Вспомним Эмери в «Спартаке». Якобы, не справился, но он остался топ-тренером. Просто в России, к сожалению, очень много подводных движений, а если дать поработать тому же Гаттузо со своим тренерским штабом — хотя бы россияне опыт переймут. Будет очень положительный эффект.

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