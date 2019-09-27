2019-09-27T16:45:12+03:00
Общество

Аудиокниги любимых авторов стали доступнее

Теперь можно слушать книги Бориса Акунина и Дэна Брауна за 16 рублей в день
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Отличная новость для тех, кто много и часто читает, независимо от их оператора связи – в приложении МТС Библиотека стали доступны 35 тысяч аудиокниг, 185 тысяч электронных книг и обширный каталог популярных газет и журналов. 55 тысяч книг можно читать в приложении бесплатно и без авторизации. Сегодня это одна из самых больших в России библиотек электронных книг, которые можно читать по подписке.

Пользователи смогут слушать книги Дэна Брауна и Бориса Акунина, Энтони Робинса и Михаила Лабковского за 16 рублей в день. Также доступны отдельные абонементы для сторонников привычного чтения книг и прессы. Оплачивать подписку клиенты МТС могут посуточно или раз в месяц с лицевого счета мобильного телефона или банковской картой. Абонентам других операторов связи доступна ежемесячная подписка с оплатой банковской картой.

Читатели, оформившие подписку, получают рекомендации и подборки на основе своих предпочтений, возможность читать и слушать книги офлайн, настраивать режим чтения.

Оформить абонемент можно в приложении «МТС Библиотека», а также на сайте сервиса в разделах Абонементы. Подробности по ссылке.

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